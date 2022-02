Reklama

"Pierwsze plany połączenia Ice Code Games z Avatrixem pojawiły się na początku 2020 roku. Proces ten znacząco się przedłużył przez sprawy formalne oraz wolniejszą pracę sądów, w szczególności dlatego, że rozpoczął się na samym początku pandemii. Wspólnie z partnerami z Avatrix doszliśmy do wniosku, że nasze kompetencje idealnie się uzupełniają i tworzą synergię, która jest niezbędna do budowania innowacyjnych projektów na globalną skalę. Jesteśmy przekonani, że silny zespół, jaki stworzyliśmy jest zdeterminowany do efektywnej pracy i już niebawem będziemy mogli zaprezentować publicznie nasze nowe projekty" - powiedział Wilk, cytowany w komunikacie.

Działania Avatrix skoncentrowane były wokół innowacyjnych projektów internetowych i mobilnych, w których powstawały wirtualne społeczności. Spółka wydawała także największy polski serwis do dzielenia się zdjęciami - fotosik.pl, oraz uznawany za jednego z liderów w segmencie serwisów kobiecych o modzie i urodzie - styl.fm. Avatrix był także wydawcą gry internetowej przeznaczonej dla nastolatek - FashionStyle, przypomniano.

Natomiast Ice Code Games jest producentem gier wideo na PC i konsole, który specjalizuje się w grach strategicznych i taktycznych wyróżniających się nowymi i innowacyjnymi mechanikami. W celu wyróżnienia się na tle konkurencyjnych gier, studio stawia na dostarczanie innowacyjnych mechanik gameplay'owych prowadzących do unikalnej rozgrywki.

"Po połączeniu z Avatrixem, docelowo przyjęliśmy model pracy 'na zakładkę'. Gdy jeden projekt przejdzie już w fazę produkcyjną, drugi będzie rozpoczynał fazę koncepcyjną. W momencie wydania gry nasz zespół automatycznie zajmie się projektem, który był do tej pory w początkowej fazie produkcji. Następnie uruchamiana jest faza koncepcyjna kolejnego już projektu" - dodał Wilk.

W ramach konkursu realizowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 spółka otrzymała 3,9 mln zł dofinansowania na projekt GameInn o wartości 5,4 mln zł, w ramach którego Ice Code Games opracowuje narzędzie wspierające tworzenie gier poprzez system rekomendacyjny sterowany przez sztuczną inteligencję (AI). System będzie przede wszystkim pomagał w efektywniejszym tworzeniu własnych gier przez spółkę, podano także.

Natomiast w styczniu 2019 r. zadebiutował "Re-Legion" - unikalna strategia czasu rzeczywistego z gatunku cyberpunk, która została zaprezentowana na międzynarodowych targach gamescom, PAX South, PAX West oraz PAX East. Zdobyte doświadczenie pozwoliło Ice Code Games w 2020 roku na nawiązanie strategicznego partnerstwa z Good Shepherd Entertainment - wydawcą należącym do notowanego na londyńskiej giełdzie Devolver Digital. W ramach tej współpracy spółka pracuje nad stworzeniem nowej gry, której produkcja aktualnie jest na bardzo zaawansowanym etapie. Wydawca w całości finansuje koszty produkcji oraz marketingu projektu.

Ze względu na szeroki zakres prac, w 2021 roku nastąpił znaczący rozwój zespołu do ok. 50 osób, które swoje doświadczenie zdobywały przy takich projektach, jak: "Dying Light 2", "Wiedźmin 3", "Cyberpunk 2077", "Evil West", "Shadow Warrior", "Outriders", "Sniper Ghost Warrior 3" czy "Chernobylite".

