"W 2022 r. będziemy nadal rozwijać się wraz z naszymi klientami. Dzięki dostarczanym przez nas narzędziom i systemom będziemy w stanie generować wzrost przychodów i GMV na platformie w znacznie szybszym tempie niż rynek. Poszerzając nasze portfolio usług chcemy utrzymać naszych sprzedawców jeszcze bliżej ekosystemu Shopera, dzięki czemu będziemy mogli zwiększyć nasz wskaźnik take rate. Portfel usług będzie na tyle zdywersyfikowany, aby utrzymać zrównoważoną strukturę przychodów. Co więcej, po migracji wszystkich klientów Shoplo, od grudnia obserwujemy zwiększające się wpływy z usług dodatkowych, które zaczynamy im świadczyć. Cały rok 2022 z pewnością pokaże te korzyści również we wzroście przychodów naszych merchantów, jak również samego Shopera" - powiedział CCO Paweł Rybak podczas konferencji prasowej.

Prezes Marcin Kuśmierz ocenił, że bieżący rok będzie również udany pod względem dynamiki liczby klientów.

"Ubiegły rok skończyliśmy liczbą klientów, którzy korzystali z naszej platformy, na poziomie ok. 33 tys. Bezpośrednio obsługiwaliśmy blisko 26 tys. klientów i ponad 7 tys. w modelu private label. Baza kliencka 'puchnie', sektor mikro, małych i średnich firm traktuje Shopera jako miejsce pierwszego wyboru i spodziewamy się, że ten rok również pod kątem rozwoju naszej bazy abonenckiej będzie bardzo dobry. Patrząc na pierwsze dwa miesiące musimy być optymistami, bo ten rok zaczął się bardzo dobrze" - powiedział CEO.

Kuśmierz poinformował także, że spółka jest "zawsze" aktywna w rozmowach nt. akwizycji i w tym obszarze "coś może się wydarzyć". Jednakże priorytetem pozostaje dla Shopera rozwój organiczny, a ewentualna akwizycja nie będzie służyła "kupowaniu przychodów i EBITDA", lecz miała na celu uzupełnienie oferty grupy.

Zgodnie z jego słowami, spółka nie ma jeszcze odpowiedzi na pytanie, czy będzie obecna za granicą.

"Odpowiedź jest przed nami. Musimy być pewni, że jeśli się zdecydujemy na taki ruch, to nie będziemy obecni tam tylko technicznie, ale będziemy tam walczyli o pozycję lidera. Taka obecność - czysto hipotetyczna dzisiaj - mogłaby się odbyć organicznie, jak i w modelu akwizycyjnym. Przy czym, gdybyśmy się na to zdecydowali, zależy nam na zreplikowaniu sprawdzonego i efektywnego modelu Shopera" - zakończył.

Shoper to właściciel najpopularniejszej w Polsce platformy pod tą samą nazwą (Shoper) dla rynku e-commerce, sprzedawanej w modelu SaaS (software as a service). Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w lipcu 2021 r.

