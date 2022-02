Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 31,98 mln zł wobec 27,89 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 56,13 mln zł w III kw. r.obr. 2021/2022 wobec 46,22 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. r.obr. 2021/2022 spółka miała 88,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 72,65 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 160,7 mln zł w porównaniu z 130,96 mln zł rok wcześniej.

"Zysk operacyjny w okresie pierwszych trzech kwartałów roku finansowego wzrósł o 23,5% do 95,8 mln zł a EBITDA o 23,7% do 104,6 mln zł. Spółka efektywnie generuje gotówkę. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 101 mln zł, dzięki czemu na koniec III kwartału LiveChat Software dysponował środkami pieniężnymi o wartości 74,5 mln zł - przy czym w styczniu spółka wypłaciła zaliczkę na poczet spodziewanej dywidendy przeznaczając na ten cel 29,4 mln zł (1,14 zł na akcję wobec 0,89 zł na akcję w przypadku analogicznej zaliczki przed rokiem)" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Spółka podkreśla, że pomimo zwiększania zespołu i dużej presji na wynagrodzenia w sektorze technologii, utrzymuje bardzo wysokie marże. W I-III kwartale roku finansowego, marża brutto na sprzedaży wyniosła 86,5%, marża operacyjna 59,6%, a marża netto 55,2%.

"W lutym 2022 roku liczba klientów naszego rozwiązania LiveChat przekroczyła poziom 35 tysięcy. Tylko w 2021 roku klienci LiveChat Software przeprowadzili za pośrednictwem naszych rozwiązań ponad 920 mln interakcji, czyli o ok. 65% więcej niż w poprzednim roku" - powiedział prezes Mariusz Ciepły, cytowany w komunikacie.

Na koniec grudnia 2021 r. liczba płacących klientów LiveChat wyniosła 34 582, a ChatBot 2 306.

Wzrost przychodów to efekt zarówno większej liczby klientów, ale również wyższego ARPU (średni przychód przypadający na klienta). Na koniec grudnia 2021 r. ARPU produktu LiveChat wyniosło 119,2 USD wobec 115,0 USD przed rokiem, podano też w materiale.

"ARPU produktu ChatBot wyniosło odpowiednio 98,9 USD na koniec grudnia 2021 wobec 82,8 USD przed rokiem. Trzeba pamiętać o tym, że prawie całość przychodów Grupy jest generowana w dolarze amerykańskim - dlatego wstępne szacunki przychodów LiveChat prezentuje w tej walucie. Jak już wcześniej podała Spółka wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów (MRR - Monthly Recurring Revenue) Grupy na koniec grudnia 2021 r. wyniosła 4,44 mln USD co oznacza wzrost o 1% w stosunku do stanu na koniec września 2021 i o 15,5% rok do roku" - czytamy dalej.

Choć produkt LiveChat nadal odpowiada za blisko 95% przychodów grupy, to nowe produkty spółki notują dynamiczne wzrosty i zwiększają swoje udziały, podkreślono także. W I-III kwartale przychody wygenerowane przez ChatBot wzrosły o prawie 80% do 8,54 mln zł a HelpDesk o ponad 170% do 2,27 mln zł.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. r.obr. 2021/2022 wyniósł 88,38 mln zł wobec 72,36 mln zł zysku rok wcześniej.

Wrocławska firma jest jednym z największych na świecie dostawców oprogramowania typu "live chat dla biznesu". Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2014 r.

(ISBnews)