Reklama

Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 1,34 mln zł wobec 2,37 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk EBITDA wyniósł 2,8 mln zł w I kw. r. obr. wobec 3,4 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 41,17 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 36,32 mln zł rok wcześniej.

"W okresie od października 2021 r. do grudnia 2021 r. emitent wypracował skonsolidowaną sprzedaż w wysokości 41,2 mln zł wobec 36,3 mln zł rok wcześniej (+13,4% r/r). W porównaniu do I kwartału 2019/2020, uznawanego za ostatni, przedpandemiczny okres działalności, wypracowana sprzedaż okazała się niższa o 6,1% (w I kw. 2019/2020 grupa osiągnęła przychody na poziomie 43,9 mln zł). Sprzedaż odnotowana w minionym kwartale odzwierciedla zatem wyraźne odbicie w stosunku do miesięcy dotkniętych restrykcjami pandemicznymi,

natomiast przychody nie osiągnęły jeszcze poziomów wypracowywanych przed nadejściem pandemii" - czytamy w raporcie.

Jak wskazano, w I kw. roku obr. 2020/2021 grupa generowała przychody wyłącznie z działalności linii biznesowych skupionych w segmencie Facility Management. W analogicznym okresie obecnego roku obrotowego przychody w wysokości 0,7 mln zł wypracował również segment usług serwisowych dla małego biznesu i konsumentów.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2022 r. wyniósł 1,45 mln zł wobec 1,1 mln zł zysku rok wcześniej.

Sescom podał, że nie prowadzi działań sprzedażowych ani operacyjnych na wschód od Polski: w Rosji, jak i Ukrainie. Obecny wpływ działań wojennych na Ukrainie nie ma bezpośredniego wpływu na działalność grupy.

"Zarząd spodziewa się jednak możliwego wpływu pośredniego: wzrostu cen surowców, szeroko rozumianej niepewności gospodarczej wśród

dotychczasowych klientów, a także możliwych rezygnacji klientów z segmentu retail z dużych projektów inwestycyjnych" - czytamy także.

Grupa kapitałowa Sescom specjalizuje się w zarządzaniu i świadczeniu usług facility management dla klientów sieciowych (usługi serwisu urządzeń HVAC, serwisu infrastruktury IT oraz serwisu chłodniczego, elektrycznego i budowlanego). Spółka przeniosła notowania na rynek główny GPW w marcu 2018 r.

(ISBnews)