David Broderick wcześniej przez ponad trzy lata pełnił funkcję dyrektora finansowego w notowanej na AIM spółce Keywords Studios Plc, gdzie odpowiadał za finanse oraz fuzje i przejęcia. Przez ponad osiem lat pełnił funkcję dyrektora ds. relacji inwestorskich w największych low-costowych liniach lotniczych w Europie, Ryanair Holdings plc.

"Nawiązanie współpracy z wiodącym międzynarodowym bankiem inwestycyjnym Berenberg oraz powołanie do zarządu Davida Brodericka - doświadczonego CFO - stanowi dla CI Games znaczący krok w kierunku dalszego rozwoju grupy oraz osiągnięcia fair value w wycenie rynkowej spółki" - powiedział CEO i prezes zarządu CI Games Marek Tymiński, cytowany w komunikacie.

CI Games posiada studia developerskie w Polsce, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Francji i Rumunii, natomiast marketing, sprzedaż i działalność wydawnicza są zarządzane z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii oraz Stanów Zjednoczonych.

Spółka realizuje obecnie trzy duże projekty wieloplatformowe, w tym "Lords of the Fallen 2" i "Sniper Ghost Warrior Next" (tytuł roboczy), obie przeznaczone na konsole najnowszej generacji i komputery PC.

"Mamy za sobą bardzo udano rok. Cieszę się z postępu prac nad obecnymi grami, które stopniowo zaczniemy promować. Naszym największym projektem jest 'Lords of the Fallen 2', którego kampania marketingowa wystartuje w drugim kwartale br." - dodał Tymiński.

CI Games to producent i dystrybutor gier komputerowych, notowany na GPW od 2007 r. (początkowo jako City Interactive).

