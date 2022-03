Warszawa, 02.03.2022 (ISBnews) - Wskaźnik NGR (wartość zakładów zawartych przez klientów, pomniejszona o wypłacone wygrane i podatek od gier) Grupy STS wzrósł do rekordowych ok. 565 mln zł w 2021 r. wobec 434 mln zł rok wcześniej, szacuje spółka.

"Oszacowaliśmy, że w zeszłym roku osiągnęliśmy bardzo duży wzrost NGR, jednego z powszechnie wykorzystywanych wskaźników w branży igaming. W 2021 roku wzrósł on aż o ok. 30%. Co więcej, w pierwszych miesiącach br. zauważamy jego dalsze umacnianie. To udowadnia, że nasz model biznesowy jest niezwykle atrakcyjny oraz pozwala osiągać wysoką rentowność na szybko rozwijającym się polskim rynku bukmacherskim" - powiedział prezes Mateusz Juroszek, cytowany w komunikacie.

Wcześniej grupa poinformowała, że odnotowała wzrost kluczowych danych operacyjnych w rekordowym 2021 r. W zeszłym roku wartość zawartych zakładów przez klientów Grupy STS wyniosła blisko 4,5 mld zł, co oznacza wzrost o 25% r/r. Na koniec zeszłego roku liczba aktywnych użytkowników wyniosła 693 tys., co oznacza wzrost o 24%. Od stycznia do grudnia 2021 roku Grupa odnotowała 370 tys. nowych rejestracji, gdy rok wcześniej było ich 314 tys.

Założona w 1997 roku, Grupa STS jest największą firmą bukmacherską w Polsce, która działa również na skalę międzynarodową. Bukmacher posiada licencję w Wielkiej Brytanii oraz Estonii, skąd oferuje usługi na kilku rynkach. Portfolio usług grupy obejmuje zakłady sportowe, sporty wirtualne, kasyno internetowe (z wyłączeniem Polski), BetGames oraz szeroką ofertę zakładów na wyniki wydarzeń esportowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w grudniu 2021 r.

(ISBnews)