"W sumie w 2021 r. przyłączyliśmy do naszej sieci 127 334 mikroinstalacji. Aktualnie mamy 300 tys. prosumentów. Tak ogromna liczba pracujących i generujących produkcję energii mikroźródeł wytwórczych nie może być obojętna dla pracy sieci, która została zaprojektowana i budowana, jako sieć o przepływach jednokierunkowych. Tymczasem rosnąca liczba rozproszonych źródeł energii powoduje dwukierunkowe przepływy energii, co wpływa na zarządzanie i eksploatację sieci oraz generuje koszty związane z jej dostosowaniem do przyłączania kolejnych niestabilnych źródeł energii" - powiedział wiceprezes Taurona Jerzy Topolski, cytowany w komunikacie.

W niektórych miejscach odwrócenie przepływów w sieci dystrybucyjnej, a więc wprowadzanie do sieci energii zamiast jej odbierania, skutkuje problemami napięciowymi, czyli brakiem możliwości wyprowadzenia mocy z części mikroinstalacji. Tauron Dystrybucja rozwija i integruje systemy sterowania i nadzoru nad pracą sieci dystrybucyjnej, systemy umożliwiające automatyczną lokalizację miejsca zwarcia (uszkodzenia) oraz wprowadza zmiany konfiguracji sieci i zarządzania jej pracą. Są to na bieżąco realizowane działania inwestycyjne i modernizacyjne spółki, nastawione na zwiększenie elastyczności i poprawę parametrów sieci elektroenergetycznej, wyjaśniono.

Jednocześnie spółka usprawniła kanały obsługowe dotyczące przyłączania mikroinstalacji oraz obsługi wniosków klientów. Od ubiegłego roku działa nowy formularz online dla instalatorów i prosumentów.

W 2021 r. Tauron Dystrybucja przyłączył do swojej sieci również 89 odnawialnych źródeł energii, innych niż mikroinstalacje o łącznej mocy 123,959 MW. Z tej liczby zdecydowana większość, bo aż 79, to farmy słoneczne. Ich moc to 66,455 MW.

"Wpływa do nas ogromna liczba wniosków dotycząca przyłączenia dużych instalacji OZE. W 2021 r. wydaliśmy ponad 700 warunki przyłączenia na łączna moc ok. 2 200 MW. Zawartych zostało w ciągu minionego roku ok. 370 umów o przyłączenie z takimi podmiotami. Jednak trzeba sobie zdawać sprawę, że potencjał sieci w zakresie przyłączania źródeł do sieci dystrybucyjnej kurczy się. W niektórych miejscach sieć nie jest już w stanie przyjąć kolejnych dużych źródeł wytwórczych i problemy tego rodzaju mają wszystkie OSD w Polsce" - wskazał prezes Taurona Dystrybucji Robert Zasina.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.

(ISBnews)