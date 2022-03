Reklama

Zysk operacyjny sięgnął 37,5 mln zł wobec 49,9 mln zł straty operacyjnej rok wcześniej, podano w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 378,6 mln zł w IV kw. 2021 r. wobec 172,8 mln zł rok wcześniej.

Spółka podała, że wyniki finansowe całej Grupy w 2021 roku pozostawały pod istotnym wpływem restrykcji związanych z pandemią.

Przychody ze sprzedaży Grupy Benefit Systems w 2021 r. wyniosły 954,9 mln zł i były niższe o 8% w stosunku do 2020 roku, co przełożyło się na stratę operacyjną w wysokości 4,3 mln zł. Pomimo ograniczeń spowodowanych pandemią, wynik EBITDA w 2021 r. był zbliżony do poziomu z 2020 r. i wyniósł 204,6 mln zł, podano.

"Wyniki finansowe Grupy, w tym segmentu Polska za czwarty kwartał, są bardzo dobre, a początek tego roku to dobry prognostyk na kolejne miesiące, przede wszystkim w zakresie odbudowy naszego biznesu. W pandemii wdrożyliśmy strategię zapewniającą utrzymanie płynności finansowej i szybkie reagowanie na zmiany, zoptymalizowaliśmy koszty oraz zabezpieczyliśmy źródła finansowania nowych projektów. Te działania umożliwiają nam teraz wzmacnianie długotrwałych przewag konkurencyjnych, zwłaszcza w czterech istotnych dla nas obszarach: nowych technologii, profesjonalnych usług wspierających zdrowie psychiczne i work-life balance, atrakcyjnej oferty fitness oraz rozwoju na rynkach zagranicznych. Warto podkreślić, że w Polsce sprzyja nam dodatkowo korzystna sytuacja na rynku pracy, przekładająca się na rosnące zapotrzebowanie na elastyczne i odpowiadające na nowe potrzeby pracowników świadczenia pozapłacowe" - powiedział członek zarządu Benefit System Bartosz Józefiak, cytowany w komunikacie.

W segmencie Kafeterie spółka koncentruje się przede wszystkim na rozwoju technologicznym platformy. W IV kwartale br. liczba użytkowników wyniosła 511,7 tys. Obroty wyniosły 174,4 mln zł i były wyższe o 28% w stosunku do analogicznego okresu w 2020 roku, podano także.

"Na rynkach zagranicznych na koniec grudnia 2021 r. aktywnych było łącznie 285 tys. kart. Według szacunków Benefit Systems, w marcu br. ich liczba wzrośnie do 316 tys. Przychody Segmentu Zagranica wyniosły w IV kwartale br. 97,6 mln zł, a zysk operacyjny 11,4 mln zł. W Czechach działa obecnie 14 klubów własnych (w tym jeden nowy obiekt w Ostrawie, otwarty w I kwartale br.), 9 w Bułgarii oraz 2 w Słowacji. W Turcji trwa budowa sieci partnerskiej i przygotowania do uruchomienia procesu przedsprzedażowego w postaci dystrybucji kart testowych dla pracodawców" - czytamy także.

W IV kw. ub.r. Benefit Systems nabył 88% udziałów w spółce Total Fitness, prowadzącej 14 wysokiej jakości obiektów sportowych w aglomeracjach warszawskiej i gdańskiej. Jak wskazano, spółka w tym czasie odnotowała wyższą aktywność użytkowników w stosunku do analogicznego okresu przed pandemią – identyczne wzrosty obserwowane są na wielu rynkach, na których dostęp do infrastruktury sportowej był ograniczony z powodu pandemii.

Na koniec IV kw. 2021 roku karty sportowe posiadało ponad 842 tys. użytkowników w Polsce oraz 285 tys. na rynkach zagranicznych.

Grupa kapitałowa Benefit Systems jest dostawcą rozwiązań w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych w zakresie m.in. kart sportowych oraz kultury i rozrywki (Program Kinowy, MultiTeatr). Od kwietnia 2011 roku spółka jest notowana na parkiecie głównym GPW.

(ISBnews)