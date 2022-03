Reklama

Reklama

Skonsolidowane szacunkowe przychody ze sprzedaży netto wyniosły 30,78 mln zł, wobec 15,72 mln zł w roku 2020, podano również.

"Najważniejszy wpływ na skonsolidowany wynik finansowy grupy w roku 2021 miały: i) wzrost przychodów ze sprzedaży wyższy o 40% od wzrostu kosztów związanych z działalnością operacyjną spółki, ii) rozpoznanie aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego" - czytamy w komunikacie.

Jednostkowy szacunkowy wynik finansowy netto wyniósł 10,8 mln zł straty, wobec 4,421 mln zł straty w roku 2020.

"Biorąc pod uwagę, niestabilną sytuacje na rynkach finansowych, spowodowaną aktualną sytuacją polityczno-gospodarczą na terytorium Ukrainy a co za tym idzie istotną niepewność co poziomu stóp procentowych, kursów walut jak i dostępnośc do kapitału, zarząd spółki kierując się zasadą ostrożnej wyceny, podjął decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość inwestycji w spółce zależnej na kwotę 2 569 tys. zł. Tym samym łączna wartość odpisów dokonanych w 2021 r. wyniosła 18.702 tys. zł. Do dnia bilansowego 31 grudnia 2021 r. Spółka dokonała odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości na całość inwestycji w DataWalk Inc." - czytamy dalej.

DataWalk planuje publikację raportu okresowego 27 kwietnia 2022 r.

DataWalk (dawniej PiLab) to podmiot technologiczny, który jako jeden z nielicznych na świecie zbudował na bazie własnej technologii produkt analityczny rozwiązujący globalne problemy w obszarze bezpieczeństwa. Platforma DataWalk łączy miliardy obiektów z wielu źródeł, znajdując zastosowanie w zakresie analityki śledczej w sektorze publicznym i finansowym m.in. w walce z przestępczością (amerykańskie agencje), wyłudzeniami (ubezpieczyciele) i przy identyfikacji nadużyć (administracja centralna). Spółka była notowana na NewConnect od 2012 r., a w 2019 r. zadebiutowała na rynku głównym GPW.

(ISBnews)