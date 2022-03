Reklama

Reklama

"Ubiegły rok był rzeczywiście jednym z najlepszych w historii ZM Ropczyce. Osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki pomimo niestabilnej sytuacji makroekonomicznej i globalnej oraz wynikających z tego problemów, takich jak, np. utrzymujące się zakłócenia w światowej logistyce, radykalny wzrost kosztów transportu, znaczne wzrosty cen surowców do produkcji i ograniczenia w ich dostępności na rynku, czy też wzrosty cen gazu i energii elektrycznej. Receptą na sprawne funkcjonowanie w tym trudnym czasie była adaptacja i elastyczne podejście do zmieniających się warunków. Ten sukces pokazuje jak dobre decyzje podjęliśmy kilka lat temu, wdrażając strategię dywersyfikacji w wymiarze geograficznym, branżowym, produktowym i inżynieringowym (tzw. 4D)" - powiedział prezes Józef Siwiec, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.

Zysk operacyjny wyniósł 36,47 mln zł wobec 33,06 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA zwiększyła się o 7,5% do poziomu 49 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 361,89 mln zł w 2021 r. wobec 297,67 mln zł rok wcześniej.

"Rekordowy był również udział sprzedaży eksportowej, który wyniósł 59%. Jednocześnie wyniki te uwzględniają dokonany odpis aktualizujący spowodowany wojną na Ukrainie w wysokości 10,7 mln zł" - dodano.

"Widać już, niestety, że rok 2022 będzie dla wszystkich czasem bardzo trudnym i niespokojnym. Z jednej strony wybuch wojny na Ukrainie i wprowadzane sankcje gospodarcze wpływają negatywnie na całą światową gospodarkę, rykoszetem uderzając w przedsiębiorców. Posiadamy wielu klientów na rynkach objętych sankcjami oraz wojną i boimy się, że kontynuacja współpracy z nimi przy zachowaniu bezpieczeństwa transakcji gospodarczych może okazać się niemożliwa" - skomentował Siwiec.

Według niego, z drugiej strony bardzo niepokojące są również zagrożenia jakie zmaterializowały się w postaci nie do końca spójnych przepisów Polskiego Ładu, nieprzewidywanego przez nikogo bezprecedensowego wzrostu cen gazu i energii elektrycznej oraz bardzo wysokiej inflacji, co w sposób radykalny zmienia podejście do projekcji biznesowych na 2022 rok.

"Dla naszej spółki ma to bardzo istotne znaczenie ze względu na znaczny udział w portfelu produktowym wyrobów o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego, których produkcja oparta jest na procesie wypalania" - powiedział prezes.

Jak zaznaczył, pomimo presji funkcjonowania w niestabilnym otoczeniu globalnym i gospodarczym plany spółki na bieżący rok to kontynuacja rozwoju działalności we wszystkich strategicznych obszarach.

"Chcemy nadal zwiększać poziom sprzedaży, szczególnie wyrobów najbardziej zaawansowanych technologicznie, w czym istotną rolę będzie miało nasze Centrum Badawczo-Rozwojowe, które od ponad ośmiu lat opracowuje dla naszych klientów nowoczesne rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe" - wskazał Siwiec.

Przypomniał, iż zarząd ZM Ropczyce będzie rekomendował wypłatę dywidendy z zysku za 2021 r. w wysokości 1,3 zł na akcję. Rekomendację tą pozytywnie zaopiniowała już rada nadzorcza. Proponowana wysokość dywidendy uwzględnia aktualną sytuację związaną z wojną na Ukrainie i jej dalszy negatywny wpływ na światową gospodarkę, a także potrzebę zwiększenia bezpieczeństwa finansowego spółki w związku z radykalnym wzrostem cen gazu i energii elektrycznej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 31,32 mln zł wobec 27,78 mln zł zysku rok wcześniej.

Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Oferta spółki skierowana jest głównie do przemysłu stalowego, przemysłu metali nieżelaznych, przemysłu cementowo-wapienniczego, hutnictwa szkła, odlewnictwa, koksownictwa oraz do innych branż stosujących procesy wysokotemperaturowe. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 297,67 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)