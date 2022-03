Reklama

Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 244,57 mln zł wobec 158,24 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 327,76 mln zł wobec 271,37 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 412,58 mln zł w 2021 r. wobec 2 847,45 mln zł rok wcześniej.

"Bardzo dobre wyniki odnotowaliśmy w segmencie papierów opakowaniowych. Dynamika sprzedaży przekroczyła 200%. Świadczy to o wyraźnym trendzie zastępowania plastiku przez opakowania z surowców naturalnych np. z celulozy. To daje nam silne przekonanie, iż ten kierunek rozwoju produkcji celulozy oraz opakowań warto kontynuować" - napisał prezes Michał Jarczyński w liście do akcjonariuszy.

Wolumen sprzedaży papieru w 2021 roku wyniósł 648 tys. ton (2020: 575 tys. ton) i był o 73 tys. ton wyższy niż w poprzednim roku. Oznacza to wzrost wolumenu sprzedaży o 12,6%. Wolumen sprzedaży celulozy w 2021 roku wyniósł 392 tys. ton (2020: 401 tys. ton) i był o 9 tys. ton niższy niż w poprzednim roku. Oznacza to spadek wolumenu sprzedaży o 2,2%, podano w raporcie.

Wzrost EBITDA w 2021 roku jest wynikiem przede wszystkim wyższych przychodów ze sprzedaży papieru i celulozy oraz niższej dynamiki wzrostu kosztów produkcji w stosunku do wzrostu przychodów ze sprzedaży. W 2021 r. marża EBITDA ukształtowała się na poziomie 9,6% w porównaniu do 9,53% w 2020 roku.

"Wyniki osiągnięte przez nasze dwa segmenty - segment celulozy i segment papieru - po raz kolejny potwierdzają słuszność i skuteczność polityki wzajemnego hedgingu obu tych segmentów. Segment papieru przyniósł 48% łącznego zysku EBITDA, a segment celulozy 52%" - czytamy dalej w liście.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 21,79 mln zł wobec 3,39 mln zł zysku rok wcześniej.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3,41 mld zł w 2021 r.

(ISBnews)