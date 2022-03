Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 28,35 mln zł wobec 23,27 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 178,92 mln zł w 2021 r. wobec 116,6 mln zł rok wcześniej.

"Zeszły rok to kontynuacja dynamicznego wzrostu skali biznesu. Przychody zwiększyły się o 53% r/r do 179 mln zł. Podobnie wzrosła marża brutto, która osiągnęła wartość 54 mln zł. Tak dynamiczne wzrosty to zasługa pozyskania nowych klientów (+7 300), a także zwiększenie sprzedaży do obecnych. Warto również dodać, iż wzrost rentowności to efekt poprawy mixu produktowego ze względu na rosnące zainteresowanie usługami CPaaS" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Dywersyfikacja postępuje również pod względem geograficznym. W 2021 r. udział sprzedaży międzynarodowej wyniósł 31% co stanowi wzrost o 24 pkt proc. względem ubiegłego roku, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 15,8 mln zł wobec 17,4 mln zł zysku rok wcześniej.

"Mimo rekordowego roku nie planujemy zwalniać tempa. Mamy duże ambicje związane z globalną ekspansją i dalszym rozwojem Spółki zarówno poprzez kontynuację rozwoju organicznego, jak i selektywne akwizycje. Planujemy konsekwentnie się skalować, nie ograniczając się jedynie do regionu CEE, na rynek patrzymy globalnie" - zapowiedział prezes Vercom Krzysztof Szyszka, cytowany w komunikacie.

Vercom tworzy globalne platformy komunikacyjne w chmurze (Communication Platform-as-a-Service - CPaaS), które umożliwiają firmom docieranie do klientów poprzez scentralizowaną platformę - za pomocą wielu, komplementarnych kanałów komunikacji (sms, email, push, komunikatory OTT). Obecnie z usług Grupy Vercom korzystają takie podmioty, jak Allegro, OLX.pl, Answear.com, Rossmann, Żabka, mBank, IKEA. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w maju 2021 r.

