"NewConnect jest dla nas przystankiem. Docelowo chcemy być na GPW. Liczymy że odbędzie się to jak najszybciej, ale będzie to determinowane generowanymi wynikami" – powiedział Marzęcki podczas czatu inwestorskiego.

Spółka jest obecnie najbardziej skupiona na grze "Uragun", która jest blisko premiery early access, ale szykuje już dwa kolejne projekty.

"Pierwszy jest Uragun, który jest projektem długofalowym. To jest dopiero początek drogi, gdyż gra wychodzi w modelu early access. To znaczy, że nie będzie to jeszcze pełna gra, tylko jej wstępna wersja, którą następnie wraz z community, słuchając ich opinii będziemy rozwijać. Po roku planujemy debiut pełnej wersji tytułu, także wersji na konsole i wydawanie kolejnych dodatków" - wskazał dyrektor wydawniczy Krzysztof Szulc.

Kodowa nazwa drugiego tytułu to "Project Friendship". Jest to towarzyska gra co-op, która może się kojarzyć graczom z "Overcooked" czy "Among Us".

"Jest już w produkcji. Trzeci tytuł jeszcze nie został zapowiedziany. Chcemy każdego roku mieć jedną dużą premierę. Będziemy produkować tylko dwie gry jednocześnie. Wraz ze wzrostem chcemy tworzyć coraz większe gry" - dodał prezes.

Kool2Play to notowany na rynku NewConnect deweloper gier komputerowych. W grupie ma agencję marketingu gamingowego Kool Things.

