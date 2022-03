Sanok Rubber Company będzie bardzo ostrożnie podchodził do nakładów inwestycyjnych w 2022 roku, jednak minimalny poziom capeksu powinien wynieść ok. 40 mln zł, porównywalnie do roku 2021, poinformował przez Piotr Szamburski.

Reklama "Capex w 2021 roku i tak został znacząco ograniczony. W tym roku nadal będzie on pod szczególnym nadzorem, będziemy ograniczać się do inwestycji koniecznych oraz już rozpoczętych, ale otoczenie skłania nas do zaciągnięcia mocnego hamulca ręcznego w tym obszarze" - powiedział Szamburski podczas telekonferencji. Nakłady inwestycyjne grupy w 2021 roku wyniosły 39,1 mln zł w porównaniu do 47,4 mln zł w 2020 roku. Tymczasem jeszcze w latach 2018-2019 roczny capex Grupy Sanok Ruber przekraczał 100 mln zł. "Mimo wszystko zakładam, że minimalny poziom wydatków inwestycyjnych w tym roku wyniesie około 40 mln zł" - zadeklarował prezes. Sanok Rubber Company zajmuje się produkcją wyrobów gumowych, gumowo-metalowych oraz kombinacji gumy z innymi tworzywami. Spółka jest producentem mieszanek gumowych posiadającym bogatą ofertę produktową dla motoryzacji, budownictwa, rolnictwa, farmacji i AGD. Jest notowana na GPW od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,17 mld zł w 2021 r. (ISBnews)