Unibep zawarł umowę na realizację zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Lidzbark Warmiński - Wozławki za ok. 145,1 mln zł netto, tj. ok. 178,5 mln zł brutto, podała spółka. W efekcie szacowana wartość portfela Unibepu do realizacji w Oddziale Infrastruktury na 2022 r. i lata kolejne wynosi ok. 890 mln zł.

Reklama "Zamawiającym jest województwo warmińsko-mazurskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Olsztynie. Termin realizacji inwestycji wynosi 24 miesiące od daty zawarcia umowy, z wyłączeniem okresów zimowych" - czytamy w komunikacie. Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r. (ISBnews)