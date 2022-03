Reklama

Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 18,54 mln zł wobec 37,56 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 256,4 mln zł w 2021 r. wobec 257,99 mln zł rok wcześniej.

"Miniony rok charakteryzowała przede wszystkim duża zmienność - pomimo pandemii koronawirusa sytuacja rynkowa w pierwszych trzech kwartałach roku była relatywnie korzystna dla spółek z Grupy Ipopema. Czwarty kwartał natomiast, zdominowany przez rosnącą inflację i kolejne podwyżki stóp procentowych, był dla nas zdecydowanie trudniejszy. O ile w skali całego roku skonsolidowane przychody wyniosły 256,4 mln zł i zostały utrzymane na poziomie zbliżonym do roku 2020 (258 mln zł), to turbulencje czwartego kwartału znalazły swoje odzwierciedlenie w poziomie skonsolidowanego zysku netto, który wyniósł 13,3 mln zł (w porównaniu z 30,2 mln zł w 2020 r.)" - napisał prezes Jacek Lewandowski w liście do akcjonariuszy.

W segmencie usług maklerskich Grupa Ipopema zrealizowała łączne przychody na poziomie 61,4 mln zł, tj. o 7,2% wyższe niż rok wcześniej. Było to możliwe głównie dzięki wyższym o 33,3% przychodom z usług bankowości inwestycyjnej, będących wynikiem wysokiej aktywności spółki w obszarze transakcji kapitałowych. Jednocześnie w obszarze transakcji na rynku wtórnym nieco niższy udział rynkowy spółki na GPW, pomimo zwiększonej aktywności na rynkach zagranicznych, przełożył się na spadek poziomu przychodów z tytułu obrotu papierami wartościowymi (o 7,3 %). Przy wyższym poziomie kosztów działalności zysk netto segmentu wyniósł 2,2 mln zł (w porównaniu z 9,8 mln zł w 2020 r.). [...] Dzięki wyższym przychodom z zarządzania funduszami sekurytyzacyjnymi i funduszami rynku kapitałowego, łączne przychody Ipopema TFI zrealizowane w roku 2021 wyniosły 170,2 mln zł i były zbliżone do roku 2020 (172,7 mln zł). Jednocześnie segment zarządzania funduszami inwestycyjnymi zanotował 10,1 mln zł zysku netto (wobec 19,6 mln zł rok wcześniej), podano również.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 9,45 mln zł wobec 11,33 mln zł zysku rok wcześniej.

Ipopema Securities to grupa finansowa notowana na warszawskiej giełdzie od maja 2009 roku.

(ISBnews)