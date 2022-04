Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 7,15 mln zł wobec 6,27 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 82,81 mln zł w 2021 r. wobec 64,52 mln zł rok wcześniej.

"Wpływ na branżę rowerową, podobnie jak na szereg innych, miała w 2021 roku ograniczona dostępność towarów na rynku. Również przyspieszająca inflacja spowodowała, że oferta rynkowa była bardzo uboga - sytuacja była porównywalna do tej, z roku ubiegłego. Szczególne braki towarowe dotyczyły gotowych rowerów oraz części do rowerów. Dlatego największym wyzwaniem dla naszej firmy okazało się utrzymanie łańcucha dostaw oraz zbudowanie optymalnej oferty, celem zapewnienia popytu ze strony naszych klientów" - napisał prezes Ryszard Zawieruszyński w liście dołączonym do raportu.

Duże ograniczenia, jak i opóźnienia związane z zakupem towarów przyczyniły się do tego, iż w minionym roku zarząd skupił się na poprawie rentowności sprzedaży, wskazał.

"Pomimo trudności udało się nam poprawić wszystkie główne paramenty finansowe. Przychód firmy wzrósł z 64 521 tys zł do 82 814 tys zł, marża na sprzedaży wzrosła z 29,37% do 32,41%, a wynik netto wzrósł z 5 061 tys zł do 6 024 tys zł" - dodał prezes.

Zmieniające się tendencje na rynku (producenci starają się sami sprzedawać rowery w sieci) spowodowały, iż firma bardzo szybko odpowiedziała na to własną ofertą produktową. Obecnie Dadelo sprzedaje rowery kierowane do różnych użytkowników, których produkcję zleca kilku montowniom rowerowym w kraju i za granicą.

"Dadelo S.A. działa na obiecującym rynku, notującym coroczne wzrosty. Perspektywy dla całej branży są bardzo dobre i nie dostrzegamy oznak załamania się sprzedaży pomimo sporego wzrostu cen produktów. Nasza firma szybko dostosowuje się do zmian dzięki fachowemu i zaangażowanemu personelowi. To za jego sprawą obserwujemy znaczny wzrost popularności naszej oferty oraz zaufania, jakim darzą nas klienci. W 2022 roku kontynuujemy działania mające na celu zwiększanie udziału w rynku internetowej sprzedaży. Wierzę, że rok bieżący będzie znacznie lepszy od minionego" - podsumował Zawieruszyński.

Dadelo zostało przejęte w 2017 roku przez notowaną na GPW spółkę Oponeo.pl. Spółka prowadzi sprzedaż online przez sklep internetowy działający pod marką centrumrowerowe.pl. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w grudniu 2020 r.

