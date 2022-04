Reklama

"W szacunkowej kwocie płatności 94,5 mln zł odnosi się do płatności wygenerowanych przez grę 'Fishing Clash' (wyłączając przychody licencyjne z Chin), co stanowi ok. 66% skonsolidowanych przychodów. Kolejne 32,4 mln zł (23%) odnosi się do płatności w grze 'Hunting Clash'" - czytamy w komunikacie.

Spółka podkreśla, że powyższe dane wstępne mogą różnić się od danych ostatecznych.

Skonsolidowany raport kwartalny za I kw. 2022 r. zostanie opublikowany 23 maja 2022 r.

Ten Square Games to jeden z największych w Polsce producentów i wydawców gier mobilnych oraz przeglądarkowych. Spółka została założona w 2011 roku przez Macieja Popowicza i Arkadiusza Pernala - twórców serwisu społecznościowego Nasza Klasa (nk.pl), którzy wprowadzili do niego gry w modelu free-to-play. Spółka zadebiutowała na GPW w maju 2018 r.

(ISBnews)