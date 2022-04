Best zaprosił do sprzedaży do 357 tys. akcji własnych po cenie 28 zł za akcję, czyli łącznie za ok. 10 mln zł, podała spółka. Jest to druga transza skupu przeprowadzana przez spółkę na podstawie zgody nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, w ramach której Best może nabyć w sumie do 857 tys. akcji własnych za łączną wartość bliską 25 mln zł.

Reklama Ogłoszony właśnie skup akcji obejmuje do 357 000 akcji, stanowiących 1,55% wszystkich akcji spółki. Akcje własne będą nabywane wyłącznie w celu ich umorzenia, podano. Oferty sprzedaży akcji będą przyjmowane od 14 do 22 kwietnia br. (ostatniego dnia do godz. 17:00), a przewidywany termin transakcji nabycia akcji zaplanowany jest na 28 kwietnia br., wynika z zaproszenia. Podmiotem pośredniczącym w skupie akcji jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska. Pierwsza runda skupu akcji została przeprowadzona przez Best w grudniu 2021 r., kiedy nabyto łącznie 500 tys. akcji o wartości 15 mln zł. Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 295,14 mln zł w 2020 r. (ISBnews)