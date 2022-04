Reklama

Reklama

"Naszym celem jest przejście na główny parkiet i tego nie zmieniamy. Założyliśmy, że jeszcze w 2022 r. to nastąpi i tego nie zmieniamy" - powiedział Kuśpik podczas webinaru, zorganizowanego przez Portal Analiz.

"Płynność ma duże znaczenie i myślimy nad tym i pewnie jakieś ruchy ze strony zarządu i akcjonariuszy będą realizowane. Dobre wyniki i dobra perspektywa biznesu powoduje, że dużo inwestorów się zgłasza. To też są fundusze PE i VC. My kierunek giełdowy określiliśmy i tego nie zmieniamy. Gdy będziemy wchodzić na główny rynek, trzeba będzie pomyśleć o ruchach związanych z akcjonariatem" - dodał prezes, pytany o niską płynność akcji i ewentualne wejście funduszy do akcjonariatu.

Kuśpik podtrzymał, że spółka planuje powrót do "tradycji" sprzed pandemii, czyli dość regularnego wypłacania dywidend.

"Pewnie wkrótce będziemy informować. Ja zakładam, że spółka powinna wypłacać dywidendę" - podkreślił.

W 2021 r. spółka miała 55,1 mln zł przychodów ze sprzedaży, 10,9 mln zł EBITDA i 9,3 mln zł zysku brutto.

Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości - spółka-matka grupy kapitałowej PTWP - działa na rynku od 1995 roku. Działalność wydawnicza w zakresie specjalistycznych portali internetowych i czasopism drukowanych, organizacja konferencji, seminariów i wydarzeń specjalnych oraz zarządzanie obiektami Międzynarodowego Centrum Kongresowego i Hali Spodek w Katowicach - to cztery obszary działalności, na których skupia się obecnie aktywność grupy. Jest notowana na NewConnect.

(ISBnews)