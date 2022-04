Reklama

"W tym roku to już będzie bardzo widoczne rynkowo i w wynikach. To nie jest proste, ale mamy potencjał, by osiągać sukces w tych projektach. Też nie chodzi, żeby to były małe projekty, ale żeby osiągały pewną większą skalę. Dlatego w niektórych projektach wolimy to jeszcze lepiej przygotować. Jesteśmy przekonani, że w tym roku te pierwsze efekty będą już bardzo widoczne" - powiedział Kuśpik podczas webinaru, zorganizowanego przez Portal Analiz.

"Bądź osobna platforma, wykorzystująca nasz dany serwis, bądź zintegrowane to z naszym serwisem. Do każdej branży, do każdego projektu podchodzimy indywidualnie" - dodał, pytany czy projekt e-commerce będzie osobną platformą dystrybucyjną, czy wprowadzeniem e-commerce od serwisów internetowych grupy.

W grudniu 2021 r. spółka podała, że mocno liczy na rozwój dedykowanych platform e-commerce w 2022 r.

Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości - spółka-matka grupy kapitałowej PTWP - działa na rynku od 1995 roku. Działalność wydawnicza w zakresie specjalistycznych portali internetowych i czasopism drukowanych, organizacja konferencji, seminariów i wydarzeń specjalnych oraz zarządzanie obiektami Międzynarodowego Centrum Kongresowego i Hali Spodek w Katowicach - to cztery obszary działalności, na których skupia się obecnie aktywność grupy. Jest notowana na NewConnect.

