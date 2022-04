Reklama

"Zarząd emitenta prognozuje, iż w 2022 roku Grupa Ciech osiągnie:

1. skonsolidowane przychody ze sprzedaży: w przedziale 4 300 mln zł - 4 500 mln zł;

2. skonsolidowaną EBITDA znormalizowaną: w przedziale 740 mln zł - 780 mln zł.

Prognoza została przygotowana w oparciu o aktualną sytuację rynkową oraz operacyjno-finansową Grupy Ciech, zaznaczono.

"Prognozowane wyniki zostały sporządzone po zakończeniu kluczowego dla funkcjonowania Grupy Ciech I kwartału 2022 roku, w którym kończył się między innymi proces kontraktacji produktów Grupy Ciech na 2022 rok. Zarząd emitenta szacuje, że Grupa Ciech w pierwszym kwartale 2022 roku osiągnęła:

1. skonsolidowane przychody ze sprzedaży: w przedziale 1 200 mln zł - 1 250 mln zł;

2. skonsolidowaną EBITDA znormalizowaną: w przedziale 225 mln zł - 235 mln zł" - czytamy dalej.

Ostateczne skonsolidowane wyniki Grupy Ciech za pierwszy kwartał 2022 roku zostaną przekazane 19 maja 2022 roku w skonsolidowanym raporcie finansowym.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 3,46 mld zł w 2021 r.

