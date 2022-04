Reklama

"Cele na 2022/23: […] Wydatki inwestycyjne na poziomie 1 mld zł (z czego 630 mln zł na salony, 220 mln zł logistyka, 150 mln zł to biura i IT)" - czytamy w prezentacji wynikowej.

W r.obr. 2021/2022 wydatki inwestycyjne związane z rozwojem sieci sprzedaży, sieci dystrybucji, biur i technologii wyniosły 1 325 mln zł.

"Z tej kwoty 912 mln zł przeznaczyliśmy na budowę nowych salonów i modernizacje istniejących sklepów, zarówno w Polsce, jak i za granicą. 360 mln zł wydatkowaliśmy na infrastrukturę (logistyka m.in. budowa Centrum Dystrybucyjnego w Brześciu Kujawskim,inwestycje w rozbudowę naszych biur). 53 mln zł stanowiły wydatki na IT. Łącznie wydatki inwestycyjne w 2021/22 roku były wyższe o 61% w stosunku do roku poprzedniego. Wyższe nakłady były wynikiem decyzji zarządu LPP do powrotu planów inwestycyjnych z przed pandemii która spowodowała ich redukcję" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.

(ISBnews)