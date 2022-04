Reklama

Reklama

Strata operacyjna wyniosła 1,69 mln zł wobec 0,76 mln zł zysku rok wcześniej.

Jednostkowe przychody ze sprzedaży sięgnęły 0,67 mln zł w 2021 r. wobec 0,28 mln zł rok wcześniej.

"Przychody ze sprzedaży wyniosły 670 tys. zł i wzrosły o 136% w stosunku do roku ubiegłego, kiedy to wyniosły 284 tys. zł. Około 50% przychodów ze sprzedaży stanowiła sprzedaż usług programistycznych (332 tys. zł), sprzedaż licencji do gry stanowiła 44,8% (300 tys. zł), natomiast sprzedaż gier wyniosła 5,7% (38 tys. zł). Dość niski udział przychodów ze sprzedaży gier jest spowodowany intensywnym okresem developmentu dwóch gier, które spółka planuje wydać w 2022 roku" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe koszty inne niż finansowe wyniosły 2 365 tys. zł i wzrosły o 95% r/r. Wzrost tych kosztów wynika głównie z odpisów aktualizujących przeterminowanych należności. Koszty finansowe natomiast wyniosły 1 543 tys. zł i wzrosły o 1 457 tys. zł w porównaniu do roku ubiegłego co wynika głównie ze straty poniesionej z tytułu aktualizacji wartości aktywów finansowych do wartości godziwej, podkreślono również.

"W efekcie na koniec 2021 roku spółka wygenerowała stratę netto z działalności kontynuowanej w kwocie 2 670 tys. zł w porównaniu do wygenerowanego na koniec 2020 roku zysku w wysokości 2 212 tys. zł" - podsumowano.

PunkPirates (dawniej IQ Partners) to notowane na rynku głównym GPW studio do tworzenia gier VR. Zajmuje się produkcją, publikacją i marketingiem wydawanych tytułów.

(ISBnews)