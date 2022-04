Reklama

"Wyższe skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto są efektem wzrostu przychodów ze sprzedaży w podmiocie dominującym Ferrum. Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej grupy wyniósł za 2021 r. ok. 18 687 tys. zł i był wyższy o ok. 13 737 tys. zł od zysku operacyjnego za 2020 r. W zakresie wyniku netto za 2021 r. grupa osiągnęła zysk w kwocie ok. 6 352 tys. zł w miejsce straty netto 8 876 tys. zł za 2020 r., co oznacza wzrost wyniku na tym poziomie o ok. 15 228 tys. zł" - czytamy w komunikacie.

Szczegółowe informacje na temat ostatecznych wyników finansowych osiągniętych przez Ferrum za 2021 r. zostaną opublikowane 28 kwietnia 2022 r., podano także.

Grupa kapitałowa Ferrum specjalizuje się w produkcji rur do przesyłu mediów. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Ferrum sięgnęły 551,4 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)