"Wolumen eksportu jaj wyniósł 27 mln sztuk (I kw. 2021: 64 mln), co stanowi 11% całkowitej sprzedaży jaj w I kw. 2022 (I kw. 2021: 24%)" - czytamy w komunikacie.

Na 31 marca 2022 r. całkowite stado spółki wynosiło 7,26 mln sztuk wobec 8,08 mln rok wcześniej. Stado niosek wzrosło do 6,8 mln sztuk wobec 6,67 mln sztuk rok wcześniej.

Średnia jednostkowa cena sprzedaży jaj wzrosła o 4% r/r i wyniosła 0,089 USD/szt.

Wolumen przetworzonych jaj wyniósł 92 mln sztuk w I kw. 2022 r. i był o 25% niższy r/r. Wolumen produkcji suchych produktów jajecznych wyniósł 429 ton wobec 736 ton w I kw. 2021 r. Produkcja płynnych produktów jajecznych wyniosła odpowiednio: 2 182 tony wobec 3 428 ton rok wcześniej.

Średnia cena suchych produktów jajecznych wzrosła o 46% r/r do 6,64 USD/kg; średnia cena płynnych produktów jajecznych wzrosła o 13% r/r do 1,86 USD/kg.

Na dzień 31 marca 2022 roku spółki grupy kontynuują działalność w trybie przedwojennym, wprowadzając szereg modyfikacji w cyklu dostaw, produkcji i dystrybucji, poinformowano w komunikacie.

"Główne zakłady produkcyjne grupy znajdują się w obwodzie kijowskim, w rejonach Fastiwskim i Biłotserkiwskim, gdzie nie doszło do poważnych działań wojennych. Kurniki w Wasilkowie i Stawiszczach, a także zakład przetwórstwa jaj w Wasilkowie nie zostały fizycznie uszkodzone i nadal funkcjonują" - czytamy w komunikacie.

Zakład przetwórstwa jaj w Makarowie (powiat buczański) został tymczasowo zamknięty do czasu zajęcia miasta przez ukraińskie siły wojskowe pod koniec marca. Późniejsza inspekcja fabryki wykazała oznaki niekrytycznych uszkodzeń budynków administracyjnych i produkcyjnych. Urządzenia produkcyjne i zapasy produktów jajecznych są w pełni nienaruszone. Kierownictwo zakładu spodziewa się przywrócić go do pracy po zakończeniu prac remontowych, podano także.

"Stado niosek zostało utrzymane na poziomie przewidzianym w przedwojennym planie produkcji. Wprowadzono niewielkie modyfikacje w celu optymalizacji wielkości produkcji jaj i zniwelowania skutków nadmiernej podaży na rynku lokalnym, spowodowanej załamaniem się eksportu w pierwszych tygodniach działań wojennych" - czytamy dalej.

Zakłócenia w działalności wielu ukraińskich firm produkujących żywność oraz w sektorze HoReCa w naturalny sposób doprowadziły do zmniejszenia popytu na produkty jajeczne, dlatego od końca lutego do przetwórstwa przeznaczono mniejsze ilości jaj.

"W przeszłości grupa polegała na dostawcach zlokalizowanych w centralnej części Ukrainy, co zapewnia sprawną logistykę i stosunkowo szybkie dostawy do zakładów produkcyjnych. Główni kontrahenci nie ucierpieli w wyniku działań wojennych i nadal wypełniają swoje zobowiązania umowne" - napisano też w materiale.

Działania wojenne nie miały krytycznego wpływu na dystrybucję lokalną. Głównym kanałem dystrybucji w segmencie jaj są duże krajowe sieci handlowe. Geograficznie sprzedaż jest skoncentrowana w centralnej części kraju. Udział sprzedaży w najbardziej dotkniętych regionach nie przekracza 10%.

"Można przypuszczać, że utrata rynku na wschodzie i południu kraju może zostać zrównoważona przez rosnący popyt w centralnej i zachodniej Ukrainie, gdzie tymczasowo przebywa duża liczba osób wewnętrznie przesiedlonych" - czytamy też w komunikacie.

Grupa przedsiębiorstw Ovostar Union to firma agroprzemysłowa z Ukrainy. Zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2011 r.

