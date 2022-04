Reklama

Metaverse to sieć wirtualnych światów 3D. Nowa forma Internetu, ogłoszona przez twórcę Facebooka - Marka Zuckerberga - pozwala stworzyć wirtualne uniwersum, w którym użytkownicy mogą wykonywać czynności obecne w realnym świecie: odbywać spotkania, pracować, uczestniczyć w wirtualnych wydarzeniach czy robić zakupy. Metaverse ma być także szansą dla biznesów na prowadzenie własnych firm i ich rozwój, podano.

"Z dużą satysfakcją informujemy o dołączeniu do międzynarodowego zespołu realizującego wspólny projekt - sandbox, który zakłada rozwój kolonii na obcej planecie. Projekt jest bardzo interesujący pod kątem samej crossplatformowej gry, gdzie gracze na PC i MacBookach będą mogli spotykać się z graczami w VR, ale także koncepcyjnym. Planujemy współpracę z największymi think tankami (platforma dialogu, wymiany doświadczeń, wiedzy i dobrych praktyk dla liderów z danego obszaru) w zakresie rozwoju eksploracji kosmosu. Cieszymy się, że może wnieść do tak ciekawego projektu swój know-how z dziedziny VR" - powiedział członek zarządu Carbon Studio Aleksander Caban, cytowany w komunikacie.

Carbon Studio odpowiadać będzie przede wszystkim za stworzenie systemu pozwalającego na crossplatformową rozgrywkę muliplatformową i dostosowanie całości rozgrywki na gogle VR, ale także wspiera całą część związaną z rozgrywką multiplayerową, podkreślono.

Za powstanie głównej części designersko-koncepcyjnej odpowiada firma UIG Lab. Partner Carbon Studio opracowuje generalną narrację wizualną oraz storytellingową. Zajmuje się także przygotowaniem assetów 3d, worldbuildingiem, jest też współodpowiedzialny za mechanikę i ekonomię świata. Po stronie UIG Lab jest także część marketingowa i opieka nad kolekcjami NFT.

Zespół Carbon Studio obecnie pracuje nad wersją Oculus Quest gry "Warhammer Age of Sigmar Tempestfall". W ostatnią fazę produkcji, przed otwartymi beta testami, wszedł także projekt "The Wizards - Dark Times" - w wersji dla kilku graczy. Spółka rozpoczęła testy zewnętrzne i wydajnościowe, zakończono.

Carbon Studio specjalizuje się w tworzeniu i wydawaniu gier wideo na platformy wszystkich liczących się producentów technologii VR: Oculus, HTC Vive, PlayStation VR, Microsoft VR, Samsung Gear VR, Xiaomi VR, a także komputery PC i konsole. Carbon Studio stworzy grę przeznaczoną na wszystkie główne platformy VR, osadzoną w uniwersum "Warhammer: Age of Sigmar". Spółka jest notowana na NewConnect od grudnia 2019 r.

