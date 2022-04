Reklama

"W podziale dywidendy wypłacanej z zysku osiągniętego w 2021 r. uczestniczy 102 189 314 akcji serii: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N oraz O. Wartość dywidendy przypadającej na 1 akcję serii: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N oraz O wynosi 2,68 zł. Dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy) jest dzień 25 maja 2022 r., dniem wypłaty dywidendy - dzień 1 czerwca 2022 r." - czytamy w komunikacie.

Zarząd rekomendował, aby w podziale dywidendy wypłacanej z zysku osiągniętego w 2021 r. uczestniczyło 102 189 314 akcji. Kwota dywidendy stanowi 29,9% zysku netto z roku 2021.

Santander BP 15 października 2021 r. wypłacił akcjonariuszom zaliczkę na poczet dywidendy w kwocie 220 728 918,24 zł. W podziale zaliczki na poczet dywidendy uczestniczyło 102 189 314 akcji. Zaliczka na poczet dywidendy na jedną akcję wyniosła 2,16 zł, dniem ustalenia uprawnionych do udziału w zaliczce na poczet dywidendy był 8 października 2021 r.

Kwota wypłacona jako zaliczka na poczet dywidendy pochodziła z kapitału dywidendowego, na który została przeznaczona część zysku netto osiągniętego przez bank w 2020 r. i nie pomniejsza ona dywidendy.

W ujęciu jednostkowym zysk netto banku w 2021 r. wyniósł 915,88 mln zł wobec 738,41 mln zł zysku rok wcześniej.

W lutym br. Komisja Nadzoru Finansowego wyznaczyła maksymalny poziom dywidendy Santander BP na 30% zysku za 2021 r.

Santander Bank Polska należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem Santander Bank Polska jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji. Spółki z Grupy Santander Bank Polska oferują m.in. fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia, leasing oraz faktoring.

(ISBnews)