Zysk operacyjny wyniósł 179,48 mln zł wobec 134,58 mln zł zysku rok wcześniej. Skorygowana EBITDA wyniosła 216 mln zł wobec 151 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z zakładów sięgnęły 497,39 mln zł w 2021 r. wobec 388,81 mln zł rok wcześniej.

"Zeszły rok był dla nas niezwykle intensywny. Osiągnęliśmy nie tylko najlepsze wyniki finansowe w historii całej naszej grupy, ale wprowadziliśmy STS Holding na rynek główny warszawskiej giełdy, dokonaliśmy również systematyzacji naszej działalności, upraszczając strukturę grupy kapitałowej. Udowodniliśmy, że dzięki licznym przewagom konkurencyjnym i unikatowemu modelowi biznesowemu osiągamy niezwykle atrakcyjne rezultaty finansowe i operacyjne. Zgodnie z naszymi deklaracjami będziemy dzielić się wypracowanym zyskiem z akcjonariuszami STS Holding" - powiedział prezes Mateusz Juroszek, cytowany w komunikacie.

Grupa STS opublikowała również dane operacyjne za I kwartał 2022 roku. Od stycznia do marca br. NGR wyniósł rekordową w skali kwartału wartość ponad 158 mln zł, w I kw. 2021 było to blisko 138 mln zł, w IV kw. 2021 136 mln zł, a w najlepszym do tej pory kwartale w historii - II kw. 2021 - było to niemal 158 mln zł. NGR to wartość zakładów zawartych przez klientów, pomniejszona o wypłacone wygrane i podatek od

gier. W pierwszych trzech miesiącach 2022 roku wartość zawartych zakładów przez klientów Grupy STS wyniosła niemal 1,1 mld zł. Liczba aktywnych użytkowników znalazła się na poziomie 350 tysięcy. Grupa pozyskała 64 tysiące nowych rejestracji, natomiast liczba klientów, którzy dokonali pierwszego depozytu wyniosła 41 tysięcy, podano również.

"Początek 2022 roku przyniósł zdecydowane zmiany w otoczeniu makroekonomicznym i geopolitycznym. Mimo niesprzyjającym okolicznościom - rosnącym stopom procentowym, konfliktowi zbrojnemu na Ukrainie i chaosowi podatkowemu - osiągnęliśmy bardzo dobre wskaźniki operacyjne. Co więcej, dzięki pozytywnej atmosferze wokół polskiego sportu, za sprawą m.in. awansu naszej kadry na mundial w Katarze, oraz korzystnemu kalendarzowi wydarzeń sportowych liczymy na jeszcze lepsze wyniki w H2 2022 i szczególnie dobre rezultaty w końcówce roku. Przewidujemy, że w bieżącym roku NGR grupy wzrośnie o 15-20%, a marża EBITDA wyniesie ponad 40%" - dodał prezes.

W 2021 roku liczba aktywnych użytkowników wyniosła 693 tys., gdy przed rokiem było ich 557 tys., co oznacza wzrost o 24%. Od stycznia do grudnia 2021 roku grupa odnotowała 370 tys. nowych rejestracji, gdy rok wcześniej było ich 314 tys. Wzrost rok do roku wyniósł zatem 18%.

Wzrosła również liczba klientów, którzy dokonali pierwszego depozytu. W 2021 roku było ich 249 tys., gdy rok wcześniej ich liczba wynosiła 205 tys. Oznacza to wzrost o 21% r/r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 58,1 mln zł.

Założona w 1997 roku, Grupa STS jest największą firmą bukmacherską w Polsce, która działa również na skalę międzynarodową. Bukmacher posiada licencję w Wielkiej Brytanii oraz Estonii, skąd oferuje usługi na kilku rynkach. Portfolio usług grupy obejmuje zakłady sportowe, sporty wirtualne, kasyno internetowe (z wyłączeniem Polski), BetGames oraz szeroką ofertę zakładów na wyniki wydarzeń esportowych. Spółka zadebiutowała na GPW w grudniu 2021 r.

(ISBnews)