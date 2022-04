Reklama

"Z przyjemnością komentuję dziś wyniki po I kwartale 2022 - jestem z nich bardzo zadowolony. Zysk netto Kruka w I kwartale jest rekordowy. Wyniki odzwierciedlają naszą konsekwentną i efektywną pracę, aby osiągać więcej i być co raz lepszym. […] Jesteśmy na rosnącej fali wyników w Polsce, ale co bardzo ważne, także międzynarodowo. Kruk jest wśród top graczy w Europie, a chcemy więcej i sukcesywnie będziemy do tego dążyć - tacy już jesteśmy i nie spoczniemy na laurach" - skomentował CEO i prezes Piotr Krupa, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.

Zysk operacyjny wyniósł 305,71 mln zł wobec 181,19 mln zł zysku rok wcześniej.

Wynik EBITDA w I kw. br. wyniósł 317 mln zł wobec 193 mln zł rok wcześniej, zaś EBITDA gotówkowa (tj. EBITDA - przychody z portfeli nabytych + spłaty z portfeli nabytych) - odpowiednio: 447 mln zł wobec 364 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody sięgnęły 544,85 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 383,07 mln zł rok wcześniej.

Inwestycje w portfele wierzytelności wyniosły 262 mln zł, więcej o 64% r/r, spłaty z portfeli nabytych 623 mln zł, więcej o 22% r/r.

"Osiągnęliśmy wyższe o 22% spłaty oraz wyższą o 23% EBITDĘ gotówkową rok do roku. Gotówka przekłada się na fundamentalnie mocne wyniki Kruka. Cały czas widzimy duży potencjał posiadanych przez nas aktywów" - wskazał Krupa.

"Jeśli chodzi o nowe portfele, to również inwestycyjnie ten rok zaczął się bardzo dobrze, a tradycyjnie najintensywniejsze miesiące dopiero przed nami" - dodał.

Rentowność kapitałów własnych (ROE) za ostatnie 12 miesięcy wyniosło 28%. Kapitał własny stanowi 46% źródeł finansowania Grupy Kruk. Wskaźniki długu odsetkowego netto do kapitałów własnych jest na poziomie 0,9x, a długu odsetkowego netto do EBITDA gotówkowej na poziomie 1,6x po I kwartale 2022 roku, podano także w materiale.

" Cieszy mnie, że jesteśmy bardzo rentowną dla akcjonariuszy spółką, która dzieli się w tych niespokojnych czasach wypracowanym dochodem, w postaci około 250 mln zł dywidendy. Poziom rentowności i gotówkowa siła Kruka jest wyjątkowa, także w porównaniu do największych windykacyjnych spółek giełdowych w Europie. Jednocześnie w tym porównaniu mamy najniższe zadłużenie i tańszy koszt finansowania. Kruk ma fundamentalnie dużo większą wartość i potencjał, który, w co mocno wierzę, będziemy systematycznie wykazywać w naszych wynikach" - podsumował Krupa.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2022 r. wyniósł 243,93 mln zł wobec 127,36 mln zł zysku rok wcześniej.

Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

(ISBnews)