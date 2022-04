Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 4,3 mln zł wobec 1,83 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 30,17 mln zł w 2021 r. wobec 32,81 mln zł rok wcześniej.

"Wzrastające zasięgi dwóch głównych platform grupy stanowią duży potencjał wzrostu, który starannie będziemy wykorzystywać poprzez efektywną monetyzację siatki reklamowej oraz komercjalizację kontentu. Rok 2022 to dalszy rozwój produktów mediowych poprzez wejście w nowe kategorie tematyczne oraz wzbogacenie oferty B2C o takie produkty jak podcasty czy wideo" - czytamy w liście zarządu do akcjonariuszy.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 8,32 mln zł wobec 3,21 mln zł zysku rok wcześniej.

PMPG Polskie Media to spółka holdingowa działająca na rynku mediów tradycyjnych i nowych mediów. Do grupy należą m.in.: Agencja Wydawniczo-Reklamowa Wprost, wydawca tygodnika "Wprost" oraz spółka Orle Pióro, wydawca tygodnika "Do Rzeczy" oraz magazynu "Historia Do Rzeczy".

(ISBnews)