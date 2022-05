Reklama

Dywidendą objętych będzie 31 099 086 akcji

"Rekomendacja jest zgodna z polityką dywidendową prowadzoną w Grupie IMS, mówiącą o corocznym przeznaczaniu do podziału między akcjonariuszy co najmniej 60% skonsolidowanego zysku netto przypisanego jednostce dominującej. W przypadku zatwierdzenia rekomendowanej dywidendy przez ZWZ, będzie to 10. rok z rzędu, w którym spółka dzieli się zyskiem z akcjonariuszami" - czytamy w komunikacie.

Stopa dywidendy, biorąc za podstawę kurs zamknięcia z 11 maja 2022 roku, to 6,95%, podano również.

W ubiegłym roku akcjonariusze zdecydowali o wypłacie dywidendy w łącznej kwocie 2,18 mln zł, tj. 7 groszy na akcję.

Grupa kapitałowa IMS jest dostawcą wyspecjalizowanych usług z zakresu marketingu sensorycznego w miejscu sprzedaży. Działania grupy skupiają się w trzech głównych obszarach marketingu sensorycznego: audiomarketingu (przygotowanie i emisja formatów muzycznych oraz produkcja i emisja reklam dźwiękowych), video marketingu (produkcja i emisja przekazów reklamowych na ekranach plazmowych) oraz aromamarketingu (dobór i dystrybucja kompozycji zapachowych). Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2014 r. (początkowo jako Internet Media Services).

(ISBnews)