Skorygowany zysk EBITDA wyniósł 3 133 mln zł wobec 2 608 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 8 993 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 6 745 mln zł rok wcześniej.

W spółce-matce przychody w I kwartale 2022 r. wyniosły 7 555 mln zł i były wyższe o 36% r/r. Głównymi przyczynami wzrostu przychodów były głównie wyższe notowania miedzi (+18%) i złota (+5%), korzystniejszy kurs walutowy USD/zł (+9%) oraz wyższy wolumen sprzedaży miedzi (+5%) i srebra (+36%), podano w raporcie.

"Przychody segmentu KGHM International Ltd. w I kwartale 2022 r. wyniosły 210 mln USD, co oznacza wzrost o 13 mln USD (+7%) w relacji do poziomu zrealizowanego rok wcześniej. Skutki wynikające z niższego wolumenu sprzedaży miedzi zostały zrównoważone przez efekt wynikający ze wzrostu cen metali. Wśród pozostałych czynników największy wpływ na wzrost przychodów miały wyższe przychody z tytułu usług górniczych realizowanych przez DMC Mining Services, korzystniejszy poziom premii rafinacyjnych oraz spadek rozliczeń międzyokresowych" - czytamy dalej.

Przychody ze sprzedaży Sierra Gorda w I kwartale 2022 r. wyniosły 521 mln USD (dla 100% udziału), czyli 1 194 mln zł proporcjonalnie do udziału KGHM w spółce (55%).

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2022 r. wyniósł 1 325 mln zł wobec 975 mln zł zysku rok wcześniej.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2020 r. miała 23,63 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)