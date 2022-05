Reklama

Strata operacyjna w III kw. r.obr. wyniosła 1,38 mln zł wobec 5,91 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 16,77 mln zł wobec 24,78 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2022 r. spółka miała 16,54 mln zł skonsolidowanego zysku operacyjnego w porównaniu z 56,54 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 79,99 mln zł w porównaniu z 121,56 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z wynagrodzenia stałego za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i portfelami klientów indywidualnych po III kwartałach roku obrotowego 2021/2022 wyniosły ok. 64,3 mln zł wobec ok. 59,9 mln zł w analogicznym okresie roku obrotowego 2020/2021. Natomiast skonsolidowane przychody z wynagrodzenia zmiennego wyniosły ok. 15 mln zł wobec ok. 60,7 mln zł w okresie lipiec 2020 r. - marzec 2021 r., podano w komunikacie poświęconym wynikom.

"Podwyższona zmienność na rynkach finansowych i surowców ma istotne przełożenie na działania inwestorów. Sektor funduszy inwestycyjnych ma dziś do czynienia z coraz bardziej ostrożnościowym podejściem klientów poszukujących optymalnych rozwiązań inwestycyjnych. Rodzi to szereg wyzwań operacyjnych. Chciałbym jednak zaznaczyć, że jesteśmy na te wyzwania przygotowani" - powiedział prezes Skarbiec Holding i Skarbiec TFI Piotr Szulec, cytowany w komunikacie.

Podkreślił, że w swojej strategii Skarbiec TFI mocno stawia na zwiększenie skali działalności Towarzystwa - ma to odzwierciedlenie w różnych obszarach: zasobów ludzkich, produktowych i kapitałowych.

"W ostatnich miesiącach doszło m.in. do kilku istotnych zmian w zespole zarządzających, jak i w składzie zarządów obu spółek wchodzących w skład Grupy Skarbiec. Pracujemy także nad nowymi rozwiązaniami produktowymi, zarówno w sferze czysto inwestycyjnej, jak i obsługi klienta. Bacznie obserwujemy to, co dzieje się w sektorze TFI, na rynku pośredników finansowych czy domów maklerskich - jesteśmy otwarci na procesy konsolidacji rynku, w których gotowi jesteśmy wziąć czynny udział" - podsumował prezes.

Według stanu na dzień 31 marca 2022 r., Skarbiec TFI zarządzało 36 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów, a także 8 funduszami dedykowanymi. Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI wynosiła na koniec marca 2022 r. niemal 5,9 mld zł.

Skarbiec Holding jest grupą, której przedmiotem działalności jest zarządzanie funduszami inwestycyjnymi (fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte) oraz usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych na zlecenie. Skarbiec Holding S.A. jest jedynym akcjonariuszem Skarbiec TFI S.A., które powstało w 1997 roku jako piąte towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce i jest jednym z największych towarzystw niezależnych od jakiejkolwiek grupy bankowo-finansowej w Polsce.

(ISBnews)