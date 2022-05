Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 5,69 mln zł wobec 5,66 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 17,99 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 13,28 mln zł rok wcześniej.

Rekordowy wynik przychodów związany jest przede wszystkim z wysokim poziomem sprzedaży "The Medium" oraz "Observer System Redux", a także z realizacją umów z globalnymi wydawcami. Ostatnia produkcja studia, "The Medium", która swoją premierę miała w 2021 r.

okazała się największym sukcesem finansowym w historii spółki. Gra zdobyła uznanie fanów gatunku, co potwierdzają opinie użytkowników - aż 88% pozytywnych ocen na portalu Steam (ponad 4800 recenzji). Tak dobra sprzedaż oraz mniejszy przyrost kosztów operacyjnych pozwoliły spółce osiągnąć zysk netto w wysokości prawie 5,2 mln zł, podkreślono w komunikacie.

"Stabilnie realizujemy nasze cele i długoterminową strategię, by ugruntować naszą pozycję światowego lidera w tworzeniu gier z gatunku horror. Cały czas zatrudniamy nowe osoby i budujemy trwały, doświadczony zespół, który mam nadzieję, zostanie z nami długie lata. Od dawna podkreślam, że stawiamy na ludzi i ich umiejętności. Wierzę, że stworzenie dobrego planu i trzymanie się go przyniesie duże profity zarówno całej firmie, jak i jej pracownikom. Zawierane przez nas współprace z największymi graczami na rynku tylko pokazują, że nasza praca jest dostrzegana i doceniana" - powiedział prezes Piotr Babieno, cytowany w komunikacie.

Spółka obecnie dalej realizuje swoje plany i rozwija dwa duże projekty - Projekt B (wcześniej projekt Black) i Projekt C. Gry tworzone przez spółkę powstają we współpracy z największymi podmiotami w branży gamingowej - japońskim gigantem Konami, wytwórnią wydawniczą Take Two - Private Division i Rouge Games, podano również.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2022 r. wyniósł 5,17 mln zł wobec 5,81 mln zł zysku rok wcześniej.

Bloober Team to niezależny producent gier wideo, założony w 2008 r. Spółka jest notowana na NewConnect od 2011 r.

(ISBnews)