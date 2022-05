Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 0,86 mln zł wobec 2,06 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 1,56 mln zł i spadła o 36% r/r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 17,64 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 14,27 mln zł rok wcześniej.

"W okresie 3 miesięcy zakończonych 31.03.2022 r. wartość przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej TenderHut doskonale wpisała się w stały trend wzrostowy. Dzięki nowym jak i kontynuowanym kontraktom przychody grupy kapitałowej TenderHut za okres pierwszych 3 miesięcy 2022r. wzrosły w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego o 24% i osiągnęły poziom 17 641 tys. zł. W tym samym okresie koszty działalności operacyjnej wzrosły o 37%, głównie na skutek wzrostu kosztów usług obcych oraz kosztów wynagrodzeń. Powodem wzrostów wyżej wymienionych kosztów był zarówno wzrost ilości personelu prawie o jedną trzecią w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, a także podwyżki wynagrodzeń wywołane ogólną sytuacją makroekonomiczną. W rezultacie zysk z działalności operacyjnej w okresie pierwszych 3 miesięcy 2022 r. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego spadł o 58% i osiągnął poziom 862 tys. zł. Wskaźnik EBITDA, który za okres 3 miesięcy zakończonych 31.03.2022 roku wyniósł 1 557 tys. zł, spadł o 36% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego" - czytamy w raporcie.

"Poprawie uległ za to zysk netto przypadający na jednostkę dominującą, który w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wzrósł o 8% i po 3 miesiącach 2022 r. osiągnął poziom 1 767 tys. zł. Głównym źródłem poprawy zysku netto w omawianym okresie był znaczący wzrost przychodów finansowych" - dodano.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2022 r. wyniósł 0,51 mln zł wobec 2,63 mln zł zysku rok wcześniej.

TenderHut to technologiczna grupa kapitałowa, skupiająca się na oferowaniu rozwiązań outsourcingowych. Flagowym produktem spółki jest aplikacja Zonifero, upraszczająca zarządzanie biurem. Spółka jest notowana na NewConnect od 2021 r.

(ISBnews)