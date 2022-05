Reklama

Skorygowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej sięgnął 115,54 mln zł wobec 34,26 mln zł rok wcześniej.

Skorygowana EBITDA wyniosła 178,88 mln zł wobec 75,68 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 475,54 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 636,92 mln zł rok wcześniej.

"Przychody Polenergii od stycznia do marca tego roku wyniosły 2 476 mln zł i były wyższe od ubiegłorocznych o 1 839 mln zł, co było spowodowane głównie wyższymi przychodami w segmencie obrotu i sprzedaży o 1 792 mln zł oraz lądowych farm wiatrowych o 39 mln zł. Skorygowana marża EBITDA grupy z wyłączeniem działalności obrotu (segment ten charakteryzuje się relatywnie niską marżą jednostkową przy bardzo wysokim wolumenie transakcji) wzrosła w pierwszym kwartale 2022 roku o 9,8 pkt proc. do 57,1%" - czytamy w komunikacie.

Spółka podkreśliła, że początek tego roku stał pod znakiem bardzo dobrej wietrzności. 21 lutego generacja segmentu wiatrowego grupy osiągnęła moc 250 MW, co stanowiło blisko 89% całkowitej mocy farm wiatrowych Polenergii. Produkcja netto zielonej energii z lądowych farm wiatrowych w I kwartale tego roku osiągnęła rekordowy poziom 268,5 GWh. W porównaniu z I kwartałem ubiegłego roku oznacza to wzrost aż o 55% Średnia wydajność całego sektora w Polsce w pierwszym kwartale 2022 roku wyniosła 41,7%, podczas gdy Polenergia uzyskała wynik na poziomie 43,3%.

"W związku z trwającym konfliktem zbrojnym w Ukrainie na bieżąco monitorowane i identyfikowane są zdarzenia oraz czynniki ryzyka, które mogą mieć wpływ na działalność i wyniki finansowe Polenergii. W ocenie zarządu, grupa nie jest w sposób bezpośredni narażona na negatywne skutki konfliktu ze względu na marginalne zaangażowanie spółek z grupy w działalność na terytorium Rosji, Białorusi i Ukrainy oraz współpracę z partnerami mającymi swoje siedziby w tych państwach" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2022 r. wyniósł 38,74 mln zł wobec 19,29 mln zł zysku rok wcześniej.

Polenergia to polska spółka notowana na GPW działająca jako spółka holdingowa dla jej zależnych spółek operacyjnych działających w obszarze wytwarzania energii z konwencjonalnych i odnawialnych źródeł oraz dystrybucji i obrotu energią elektryczną. Grupa Polenergia jest wspólnie kontrolowana przez Dominikę Kulczyk oraz spółkę Brookfield Asset Management Inc. z siedzibą w Kanadzie.

(ISBnews)