Zysk operacyjny wyniósł 68 tys. zł wobec 0,25 mln zł straty rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 1,04 mln zł wobec 1,2 mln zł

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 7,86 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 5,71 mln zł rok wcześniej.

"Wysokość osiągniętych w tym okresie przychodów - o niemal 50% wyższa niż rok wcześniej - oraz rosnący z miesiąca na miesiąc wynik netto napawają nas optymizmem. Jesteśmy niemal w połowie drogi do zrealizowania strategicznych celów miesięcznych przychodów na poziomie >1 mln USD dla 'Real Boxing 2' i 300 tys. USD dla 'Eroblast'. Poza rosnącymi przychodami i stabilnym ARPU (Average Revenue Per User), obie gry zbudowały i stale rozwijają też coś bardzo cennego - zaangażowaną społeczność użytkowników" - napisał zarząd w liście dołączonym do zarządu.

"Pracujemy nad kolejnym własnym tytułem, który wykorzysta wiedzę i doświadczenie zbudowane w ciągu ostatnich lat podczas pracy nad 'Real Boxing 2'. Wierzymy, że wybrany przez nas leitmotiv - świat walk karate - pomoże przekuć nasze pomysły w ciekawą i udaną produkcję" - dodali.

Vivid Games działa na rynku gier od 2006 r. Spółka zajmuje się produkcją gier na smartfony i konsole przenośne. Dotychczas najważniejszym tytułem w dorobku firmy jest światowy hit "Real Boxing". Vivid Games zadebiutował w 2016 r. na rynku głównym GPW, przenosząc notowania z NewConnect.

(ISBnews)