Strata operacyjna wyniosła 11,1 mln zł wobec 0,38 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 0,55 mln zł wobec 9,81 mln zł rok wcześniej.

"EBITDA segmentu leków generycznych wyniosła 14,4 mln zł w I kw. 2022 r. oraz 25,3 mln zł w I kw. 2021 r.; podczas gdy segment innowacyjny odnotował w I kw. 2022 r. ujemny wynik EBITDA w wysokości 13,9 mln zł w porównaniu do 15,5 mln zł w I kw. 2021 r." - czytamy w raporcie.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 41,94 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 47,43 mln zł rok wcześniej.

"W I kw. 2022 r. przychody spółki spadły do poziomu 41,9 mln zł z 47,4 mln zł w I kw. 2021 r., co przypisane jest w całości do segmentu leków generycznych, a dokładniej do sprzedaży eksportowej. Sprzedaż krajowa ukształtowała się w I kw. 2022 r. na poziomie 25,7 mln zł, co oznacza wzrost o 23% w porównaniu do I kw. 2021 r.. Z kolei sprzedaż eksportowa spadła z 23,3 mln zł w I kw. 2021 r. do 7,5 mln zł w I kw. 2022 r., co jest konsekwencją przeznaczenia istotnych mocy produkcyjnych na serie próbne leków innowacyjnych wymagane do realizacji Projeku Falkieri. Ograniczone moce produkcyjne skutkowały ograniczeniem dostępności wyrobów gotowych spółki i przekierowywaniem towaru na bardziej marżowe kanały sprzedaży" - czytamy dalej.

Przychody z dotacji wzrosły z 3,1 mln zł w I kw. 2021 r. do 8,7 mln zł w I kw. 2022 r., co jest powiązane z większym zaawansowaniem prowadzonych przez spółkę projektów badawczo-rozwojowych. W I kw. 2022 r. prowadzono aktywnie 19 projektów B+R.

Celon Pharma jest zintegrowaną firmą biofarmaceutyczną zajmującą się badaniami, rozwojem, wytwarzaniem oraz sprzedażą produktów farmaceutycznych. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2016 r.

