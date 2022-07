Reklama

Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 29,95 mln zł wobec 22,29 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł odpowiednio: 50,3 mln zł wobec 43,5 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 772,94 mln zł w r.obr. 20221/2022 wobec 1 479,19 mln zł rok wcześniej.

"Rok 2021 [tj. okres kwiecień 2021 - marzec 2022] był dla grupy bardzo udanym okresem. Gospodarka cały czas odczuwała wpływ trwającej już drugi rok epidemii koronawirusa (COVID-19), jednak dla Grupy Komputronik wpływ ten był pozytywny. Dalsze skupianie się zarówno osób fizycznych, jak i instytucji na zapewnieniu sprawnego funkcjonowania w otoczeniu, które ograniczało kontakty bezpośrednie, wpływało korzystnie na sprzedaż towarów w segmencie IT. Grupa osiągnęła w okresie od 1.04.2021r. do 31.03.2022r. przychód w wysokości 1 772,9 mln zł, co stanowi wzrost w porównaniu do poprzedniego roku o 19,9%. W roku finansowym 2021 roku grupa zrealizowała średnią marżę na sprzedaży na poziomie 12,8%" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

"Rozwój sprzedaży pociągnął za sobą wzrost kosztów zarówno kosztów zmiennych, bezpośrednio związanych z wolumenem sprzedaży jak również kosztów stałych. W 2021 roku obrotowym emitent zwiększył również nakłady na reklamę i marketing. Łączny poziom kosztów sprzedaży oraz ogólnego zarządu względem przychodów utrzymał się na poziomie ubiegłorocznym, tj. na poziomie 10,9%. W rezultacie podjętych działań koszty sprzedaży i ogólnego zarządu za rok obrotowy 2021 wyniosły 192,4 mln zł i były wyższe niż w 2020 roku o 20%. Koszty sprzedaży wzrosły o 18,8% (o wartość 25,8 mln zł) natomiast koszty zarządu wzrosły o 26,8% (o wartość 6,3 mln zł)" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w r.obr. 20221/2022 wyniósł 13,45 mln zł wobec 9,15 mln zł zysku rok wcześniej.

Komputronik w restrukturyzacji - dystrybutor sprzętu IT - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)