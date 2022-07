Twitter Inc. pozwał we wtorek Elona Muska za naruszenie wartej 44 miliardy dolarów umowy kupna platformy mediów społecznościowych i zwrócił się do sądu w Delaware o nakazanie szefowi Tesli i SpaceX sfinalizowanie transakcji za uzgodnioną kwotę 54,20 dolarów za akcję serwisu.

"Musk najwyraźniej wierzy, że on, w przeciwieństwie do każdej innej strony podlegającej prawu umów Delaware, może zmienić zdanie, zniszczyć firmę, zakłócić jej działalność, zniszczyć wartość akcjonariusza i wycofać się” – napisano w pozwie. Reklama Elon Musk wycofał się w piątek z kupna Twittera, a zarząd serwisu postanowił go pozwać za tę decyzję i domagać się wielu miliardów dolarów odszkodowania. W liście do zarządu serwisu Musk napisał, że kończy porozumienie w sprawie zakupu sieci społecznościowej z powodu „fałszywych i wprowadzających w błąd” informacji o firmie. Elon Musk kontra Twitter. To będzie wojna prawna na miarę "Gry o tron" Zobacz również Po decyzji Muska notowania Twittera na giełdzie spadły o ponad 6 proc., a serwis zaczął się skarżyć na utratę zaufania inwestorów i wykruszanie się reklamodawców. Obie strony umowy zobowiązały się wypłacić odszkodowanie w wysokości do 1 miliarda dolarów, gdyby transakcja nie została sfinalizowana ze względów, które nie zostały w niej przewidziane.