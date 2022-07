Reklama

W samym czerwcu strata netto wyniosła 0,15 mln zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 3,12 mln zł.

"Mimo wysokiego poziomu przychodów spółka odnotowała w czerwcu stratę, w wysokości 150 tys. zł. W największym stopniu wpłynęły na to rekordowe inwestycje w płatne pozyskiwanie użytkowników" - czytamy w komunikacie.

"Reorganizujemy nasze podejście do płatnego pozyskiwania użytkowników. Chcemy spróbować nowych metod oraz w większym stopniu zaangażować do promocji kanały społecznościowe. Wymagało to istotnych inwestycji, które długofalowo pozwolą na skalowanie osiąganych wyników. W związku z odczuwalnym na całym świeci spowolnieniem gospodarczym, koszty pozyskania płacących użytkowników wzrastają, jednak widzimy nowe możliwości, które pozwolą nie tylko utrzymać, ale długofalowo nawet zwiększyć rentowność UA" - powiedział członek zarządu Piotr Gamracy, cytowany w komunikacie.

Real Boxing 2 odnotował w czerwcu przychody na wysokim poziomie, mimo braku istotnych promocji w kanałach sprzedaży. Spółka zakłada w kolejnych miesiącach wzrosty, będące efektem m.in. rekordowych inwestycji w UA, ukierunkowanych zwłaszcza na użytkowników platformy iOS.

"Dzięki rozwinięciu wewnętrznych kompetencji w zakresie UA, w najbliższym kwartale skupimy się na pozyskiwaniu użytkowników iOS, którzy częściej decydują się na zakupy w grze oraz wyróżniają się większym zaangażowaniem niż użytkownicy Android. Naszym celem jest m.in. zmiana proporcji przychodów generowanych przez sprzedaż mikropłatności i wyświetlanie formatów reklamowych. Zgodnie z podejściem GaaS docelowo skupiamy się na mikropłatnościach, ponieważ zapewniają stabilniejsze od reklam przychody. Inwestujemy też w atrakcyjne kreacje marketingowe, dostosowane do specyfiki poszczególnych kanałów społecznościowych. W połączeniu ze skupieniem się na użytkownikach iOS, powinno to przełożyć się na zwiększenie liczby płacących graczy. W czerwcu włożyliśmy też dużo wysiłku w aktualizacje technologiczne Real Boxing 2. Efekty nie są odczuwalne dla graczy, ale ułatwią dalszy rozwój tytułu. Równolegle analizujemy dane dotyczące nowego wewnętrznego sklepu i na bieżąco implementujemy zmiany. Z sukcesem proponujemy też użytkownikom kolejne kampanie live-ops. Jeszcze w tym roku chcemy dwukrotnie zwiększyć ich częstotliwość, co pozytywnie przełoży się na zaangażowanie i powinno zbliżyć nas do strategicznego poziomu 1 mln USD miesięcznych przychodów" - powiedział product owner marki Real Boxing w Vivid Games Bartosz Biniecki.

Vivid Games jest też w trakcie finalizacji, zapowiedzianej w czerwcu, transakcji zbycia technologii Bidlogic, która wg wcześniejszych deklaracji zarządu, powinna przynieść spółce ok. 5 mln zł zysku oraz znacząco ułatwić spłatę pozostałych rat obligacyjnych i nowe inwestycje.

Vivid Games działa na rynku gier od 2006 r. Spółka zajmuje się produkcją gier na smartfony i konsole przenośne. Dotychczas najważniejszym tytułem w dorobku firmy jest światowy hit "Real Boxing". Vivid Games zadebiutował w 2016 r. na rynku głównym GPW, przenosząc notowania z NewConnect.

