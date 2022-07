Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 857,44 mln euro wobec 808,59 mln euro rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł w I poł. 2022 r. 139,25 mln euro (spadek o 31% r/r), a zysk EBITDA - 192,37 mln euro (spadek o 25% r/r). Skorygowany EBIT wyniósł 216,99 mln euro (wzrost o 8% r/r), a skorygowana EBITDA: 270,11 mln euro (wzrost o 6% r/r), podano również.

"Największym regionem grupy pod względem sprzedaży, stanowiącym 33,7%, był Region Europy Wschodniej. Sprzedaż produktów osiągnęła poziom 287,7 mln euro, co oznacza wzrost o 11,2 mln euro, czyli 4% w stosunku do roku poprzedniego. Sprzedaż produktów w Federacji Rosyjskiej, naszym największym rynku indywidualnym, wyniosła 172,7 mln euro, co oznacza wzrost o 3% w stosunku do roku poprzedniego. Wygenerowaliśmy 45,8 mln euro sprzedaży produktów na Ukrainie, co oznacza spadek o 1% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Odnotowaliśmy wzrost sprzedaży wzrost sprzedaży na wszystkich pozostałych rynkach Europy Wschodniej i Azji Centralnej, z wyjątkiem Kirgistanu" - czytamy w komunikacie.

"Drugim co do wielkości sprzedaży regionem był Region Europy Środkowej, na który przypadło 23% całkowitej sprzedaży Grupy Krka. Region ten wygenerował 196,1 mln euro sprzedaży, co oznacza wzrost o 7,2 mln euro lub 4% w stosunku do roku poprzedniego. W Polsce, drugim co do wielkości rynku indywidualnym, sprzedaż produktów wzrosła do 88,8 mln euro, co oznacza wzrost o 1% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Sprzedaż denominowana w złotym wzrosła o 3%. W Czechach sprzedaż produktów wzrosła o 16% do 30 mln euro. Wszystkie trzy rynki bałtyckie również odnotowały wzrost" - czytamy dalej.

Nakłady inwestycyjne Krka w pierwszych sześciu miesiącach roku wyniosły 49,48 mln euro.

Grupa Krka to słoweńska firma farmaceutyczna. W 2012 roku zadebiutowała na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)