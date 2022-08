Reklama

Zysk netto w ujęciu skorygowanym wyniósł 3,5 mln zł wobec 60,8 mln zł rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 5,9 mln zł wobec 88,5 mln zł zysku rok wcześniej. Skorygowany zysk EBITDA sięgnął 32,4 mln zł wobec 111,5 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 337,37 mln zł w II kw. 2022 r. wobec 575,35 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2022 r. spółka miała 110,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 280 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 3 812,91 mln zł w porównaniu z 1 212,26 mln zł rok wcześniej.

"Od stycznia do czerwca 2022 roku przychody ze sprzedaży Grupy Polenergia osiągnęły poziom 3 812,9 mln zł i były wyższe aż o 2 600,6 mln zł w porównaniu z wynikiem w analogicznym okresie ubiegłego roku. Było to spowodowane głównie wyższymi przychodami w segmencie obrotu i sprzedaży o 2 532,2 mln zł oraz lądowych farm wiatrowych o 95,1 mln zł, skompensowanymi częściowo przez niższe przychody w segmencie gazu i czystych paliw o 51,6 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Skorygowana EBITDA w I poł. 2022 r. wyniosła 211,3 mln zł wobec 187,2 mln zł rok wcześniej.

"Segment lądowych farm wiatrowych, w pierwszym półroczu 2022 roku, zanotował wynik EBITDA wyższy o 88 mln zł w porównaniu do wyniku z roku ubiegłego, a w samym drugim kwartale wzrost wyniku EBITDA względem analogicznego okresu w roku 2021 wyniósł 39 mln zł. Wzrost wyników jest głównie konsekwencją uruchomienia w drugiej połowie 2021 roku FW Szymankowo, korzystniejszych warunków wietrznych, które wprost przełożyły się na wyższy wolumen produkcji pozostałych farm wiatrowych w eksploatacji oraz wyższych cen sprzedaży energii elektrycznej na poziomie segmentu, a także rozpoczęcia fazy rozruchu projektów FW Dębsk oraz FW Kostomłoty, co zostało częściowo skompensowane przez nieznacznie wyższe koszty operacyjne farm wiatrowych" - czytamy dalej.

Produkcja netto energii z lądowych farm wiatrowych Polenergii od stycznia do czerwca 2022 roku osiągnęła rekordowy poziom 431 GWh. W porównaniu z I półroczem ubiegłego roku oznacza to wzrost o 35%. Produktywność netto farm wiatrowych Polenergii utrzymuje się powyżej wynoszącej obecnie ponad 34% średniej rynkowej.

Wynik EBITDA segmentu fotowoltaiki po pierwszych dwóch kwartałach 2022 roku był wyższy o 5,6 mln zł od wyniku osiągniętego przed rokiem za sprawą uruchomienia w Sulechowie dwóch nowych portfeli projektów o łącznej mocy 22 MWp oraz lepszych wyników FF Sulechów I. Przychody wygenerowane w ramach tego projektu były wyższe o 87% w porównaniu z przychodami z pierwszego półrocza ubiegłego roku. Było to spowodowane większym nasłonecznieniem oraz sprzedażą części energii wyprodukowanej poza systemem wsparcia po wyższych cenach rynkowych.

"Konsekwentnie, z kwartału na kwartał, oddajemy do eksploatacji nowe zielone moce Polenergii. Nowoczesne farmy wiatrowe i fotowoltaiczne są jednym z kluczowych elementów naszego modelu biznesowego. Ich moc zwiększyliśmy w pierwszym półroczu już do 318 MW i to nie jest nasze ostatnie słowo w tym roku" - skomentował prezes Michał Michalski, cytowany w komunikacie.

W I półroczu 2022 roku wynik EBITDA segmentu gazu i czystych paliw zanotował spadek o 60,5 mln zł w porównaniu do wyniku w analogicznym okresie roku ubiegłego, a w samym drugim kwartale spadek wyniósł 53,7 mln zł, głównie w efekcie niższego wyniku wynikającego z optymalizacji pracy Elektrociepłowni Nowa Sarzyna, niższej marży na sprzedaży ciepła wskutek wyższych cen gazu i uprawnień do emisji CO2 oraz niższych przychodów z rynku mocy.

Skorygowana marża EBITDA z wyłączeniem segmentu obrotu i sprzedaży wyniosła 51,4% i była o 3,3 pkt proc. niższa od marży rozpoznanej przed rokiem. W drugim kwartale wartość tego wskaźnika wyniosła 45,1% i była o 16,7 pkt proc. niższa od marży rozpoznanej po sześciu miesiącach ubiegłego roku.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2022 r. wyniósł 40,52 mln zł wobec 198,85 mln zł zysku rok wcześniej.

Polenergia jest polską spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie działającą jako spółka holdingowa dla jej zależnych spółek operacyjnych działających w obszarze wytwarzania energii z konwencjonalnych i odnawialnych źródeł oraz dystrybucji i obrotu energią elektryczną. Grupa Polenergia jest wspólnie kontrolowana przez Dominikę Kulczyk oraz spółkę Brookfield Asset Management Inc. z siedzibą w Kanadzie.

(ISBnews)