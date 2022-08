Reklama

Reklama

"Sprzedaliśmy kopalnię Franke, to była skomplikowana transakcja zakończona pomyślnie. Mamy również jeszcze jedną grupę aktywów - kopalnie w Zagłębiu Sudbury, które są przekwalifikowywane do kategorii 'do zbycia'. Porządkujemy układ właścicielski. W momencie, jak on zostanie uporządkowany, to również to aktywo, jako grupa małych kopalń, zostanie wystawione na sprzedaż. Rynek oczekuje raczej, by popatrzeć na to zbiorczo i to może wzbudzić zainteresowanie u dużych graczy górniczych, którzy są zlokalizowani w sąsiedztwie" - powiedział Kensbok podczas konferencji prasowej.

Wyjaśnił, że chodzi o uporządkowanie "odziedziczonej, skomplikowanej struktury korporacyjnej i własnościowej".

Poinformował też, że spółka zastanawia się, czy ponowić ofertę sprzedaży kopalni Carlota.

"Proces zakończył się bez złożenia wiążących ofert. Zastanawiamy się czy ten proces powtórzyć, czy nastąpiła na tyle zmiana [na rynku], żeby powtórzyć. Ale jest to aktywo przeznaczone do sprzedaży" - powiedział wiceprezes.

Spółka podała w raporcie, że produkcja miedzi płatnej za granicą w I półroczu 2022 r. wyniosła w poszczególnych aktywach:

- Sierra Gorda: 44,5 tys. t (wartość dla 55% udziałów);

- Robinson: 30,8 tys. t;

- Carlota: 2,4 tys. t;

- Franke: 2,8 tys. t (do 26 kwietnia 2022 r.);

- Zagłębie Sudbury: 0,9 tys. t.

Zagłębie Sudbury położone jest w środkowym Ontario w Kanadzie, ok. 400 km na północ od Toronto. KGHM posiada tam szereg aktywów, w których wydobywa się rudę miedzi i niklu wraz z metalami szlachetnymi. Do najważniejszych aktywów należy kopalnia podziemna McCreedy West, podaje KGHM na stronie internetowej.

Kopalnia Carlota znajduje się w zachodniej części Stanów Zjednoczonych w regionie górniczym Miami-Globe w stanie Arizona.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2021 r. miała 29,8 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)