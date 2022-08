Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 137,86 mln zł wobec 107,36 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 714,17 mln zł w II kw. 2022 r. wobec 559,35 mln zł rok wcześniej.

W I-II kw. 2022 r. spółka miała 241,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 159,67 mln zł zysku rok wcześniej (+51% r/r), przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 411,54 mln zł w porównaniu z 1 054,74 mln zł rok wcześniej.

Zysk EBITDA grupy osiągnął poziom blisko 385 mln zł, wyższy o 30% niż w pierwszym półroczu roku 2021.

"Kluczowe znaczenie dla takich rezultatów miały wyniki segmentu Chloropochodne. Wynik EBITDA wyniósł blisko 232 mln zł i był wyższy o 267% w porównaniu do pierwszego półrocza ubiegłego roku. Co ważne, ceny chloroalkaliów sięgnęły historycznie wysokich rejestrów. Odnotowana średnia cena ługu sodowego wzrosła o 132% w stosunku do pierwszego półrocza roku poprzedniego. Ceny sody kaustycznej natomiast zwiększyły się o 142%" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

"Z kolei segment Poliuretany w pierwszym półroczu tego roku wypracował zysk EBITDA w wysokości ponad 110 mln zł. To oznacza spadek o 43% w stosunku do analogicznego okresu 2021 roku, który jednak stanowi bardzo wysoką bazę porównawczą" - czytamy również.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2022 r. wyniósł 225,2 mln zł wobec 158,1 mln zł zysku rok wcześniej.

PCC Rokita zajmuje się produkcją i handlem produktami chemicznymi. Zakres produkowanych chemikaliów ma charakter zaopatrzeniowy dla najważniejszych branż przemysłu. Są nimi w głównej mierze przemysły: tworzyw sztucznych, chemii przemysłowej i gospodarczej, chłodniczy, farmaceutyczny, spożywczy, budowlany, samochodowy, tekstylny oraz górniczy. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od czerwca 2014 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 2,2 mld zł w 2021 r.

