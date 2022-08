Reklama

"Jeżeli spojrzymy na 12 miesięcy wstecz, to bilansowo to jest ok. 160 mln zł. Myślę, że to może być wartość, która się utrzyma jako nakład w całym roku" - powiedział Zoła podczas konferencji prasowej.

Podkreślił jednak, że capex absorbujący środki finansowe - tj. capex w ujęciu przepływów pieniężnych - jest mniejszością nakładów bilansowych.

Spółka zdecydowała o odmrożeniu inwestycji w Gliwicach i Krakowie, które będą wymagać postoju instalacji.

"Częściowo to już się dzieje. Jeśli chodzi o ten rok, to będzie stalownia, a jeśli chodzi o walcownię, to końcówka tego roku, a prawdopodobnie głównie przyszły rok. Nie mamy jeszcze harmonogramu, bo nie mamy podpisanej umowy z generalnym wykonawcą. Będziemy chcieli skomasować inwestycje wymagające zatrzymania zakładu w okresie, w którym jest największe ryzyko niedoborów gazu" - wskazał dyrektor finansowy.

Postój w Gliwicach będzie trwał dwa miesiące, a w przypadku zakładu w Krakowie - trzy miesiące, ale w przyszłym roku.

Dzięki inwestycjom moce produkcyjne gliwickiego zakładu podniosą się co najmniej o 150 tys. ton, a krakowskiego - o 160 tys. ton.

"Jeśli chodzi o Siemianowice Śląskie, to jest to zastąpienie zakładu w Zawierciu, który ma zdolności produkcyjne 198 tys. ton walcownią, która ma zdolności produkcyjne 450 tys. ton" - dodał Zoła.

W marcu Cognor zakładał, że nakłady inwestycyjne w 2022 r. będą znacznie wyższe, niż zrealizowane w 2021 r. czy 2020 r., przede wszystkim w związku z planowaną budową zakładu produkcyjnego w Siemianowicach Śląskich.

Cognor Holding powstał w 1991 roku, zajmując się na początku działalnością w obszarze handlu wyrobami hutniczymi. Od 1997 roku jest podmiotem notowanym GPW, a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających głównie na terenie Polski. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 811 mln zł w 2021 r.

