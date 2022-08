Reklama

"Skonsolidowane wyniki finansowe GK ENEA za II kwartał 2022 roku:

- Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody: 7 465 mln zł,

- EBITDA: 779 mln zł,

- Zysk przed opodatkowaniem: 396 mln zł,

- Zysk netto okresu sprawozdawczego: 313 mln zł,

- Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej: 244 mln zł

- Nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne: 597 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Wynik EBITDA w poszczególnych obszarach działalności był następujący:

- Wydobycie: 332 mln zł,

- Wytwarzanie: 53 mln zł,

- Dystrybucja: 323 mln zł,

- Obrót: 53 mln zł.

"Wstępne wyniki uwzględniają zmianę rezerw na umowy rodzące obciążenia w Obszarze Wytwarzanie i w Obszarze Obrót w łącznej wysokości ok. 511,1 mln zł oraz wpływ zwiększenia pozycji 'Rezerw na inne zgłoszone roszczenia' w Obszarze Obrót o ok. 74,9 mln zł w stosunku do stanu na 31 marca 2022 roku, o których emitent informował w raporcie bieżącym nr 53/2022 z dnia 19 sierpnia 2022 roku" - czytamy dalej.

"Skonsolidowane wyniki finansowe GK Enea za I półrocze 2022 roku:

- Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody: 14 711 mln zł,

- EBITDA: 1 839 mln zł,

- Zysk przed opodatkowaniem: 1 055 mln zł,

- Zysk netto okresu sprawozdawczego: 861 mln zł,

- Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej: 739 mln zł,

- Nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne: 1 039 mln zł,

- Wskaźnik dług netto / EBITDA: -0,28" - napisano także w komunikacie.

Wynik EBITDA w poszczególnych obszarach działalności był następujący:

- Wydobycie: 606 mln zł,

- Wytwarzanie: 673 mln zł,

- Dystrybucja: 634 mln zł,

- Obrót: -34 mln zł.

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w raporcie za I półrocze 2022 roku, którego publikację zaplanowano na 14 września 2022 roku.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

