"W naszym segmencie sprzedaży leków po ośmiu miesiącach ta dynamika wynosi ok. 4%. Tu duże znaczenie ma fakt utrzymywania się ceny, a nawet lekkiego spadku w segmencie leków refundowanych. Natomiast leki z ceną umowną rosną o ok. 7%, ale to nie jest najważniejszy czynnik decydujący o wysokiej dynamice. W I półroczu najważniejszym czynnikiem była niska baza 2021 r. i wzrost ilościowy, ale również rosnąca cena opakowania. A obecnie rejestrujemy zmianę struktury sprzedaży; wyraźnie rośnie cena opakowania, zmienia się koszyk i pacjenci kupują produkty droższe. Dzięki temu utrzymuje się dwucyfrowa dynamika i prognozujemy, że dwucyfrowa dynamika utrzyma się do końca roku" - powiedział Sucharski podczas konferencji prasowej.

"To istotnie zmienia nasze prognozy dotyczące całego roku. Wcześniej prognozowaliśmy, że rynek urośnie maksymalnie ok. 6%. Obecnie, po bardzo wysokiej dynamice w I półroczu i dwucyfrowej dynamice spodziewanej w II półroczu łącznie ten rynek urośnie znacząco więcej" - dodał.

Jednocześnie zarząd Neuki ocenia, że wpływ rekordowej inflacji na wartość rynku nie jest znaczący. Podobnie Neuca nie widzi wyraźnego wpływu na rynek zakupów dokonywanych przez uchodźców z Ukrainy.

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego na koniec 2021 r. wyniósł 31,7%. Grupa rozwija też sieć przychodni lekarskich, jest ekspertem w segmencie badań klinicznych, realizuje projekty telemedyczne i inwestuje w ubezpieczenia zdrowotne.

(ISBnews)