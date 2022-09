Reklama

"W I połowie 2022 roku spółki grupy Seco/Warwick zdobyły zamówienia o wartości 444 mln zł, w tym około 295,7 mln zł w drugim kwartale br. Wartość zdobytych zamówień osiągnęła poziom wyższy o 222,3 mln zł niż w pierwszej połowie 2021 roku. W rezultacie otrzymanych w pierwszej połowie 2022 roku zamówień wielkość portfela na koniec czerwca br. wyniosła 521 mln zł, o 170 mln zł więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego" - czytamy w raporcie za I półrocze.

Seco/Warwick to jeden z największych na świecie producentów pieców do obróbki cieplnej metali. Do głównych rynków, w których działają odbiorcy jej produktów zaliczyć można przemysł motoryzacyjny, lotniczy, energetyczny, maszynowy, narzędziowy i metalurgię aluminium. Spółka od 2007 roku notowana jest na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 463 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)